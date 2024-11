Javier Milei quiere eliminar el DNI no binario

Por medio de un decreto nacional, Javier Milei buscará eliminar los DNI no binarios, es decir, aquellos que pueden obtener las personas que no se autoperciben con los géneros femenino y masculino. Desde el Gobierno nacional sostienen que hay un gasto detrás de esta política implementada por Alberto Fernández que no se condice con los números de la realidad.

Según los últimos datos disponibles, en la Argentina existen 8.293 personas que se autoperciben como no binarias, de las cuales unas 1.500 solicitaron el cambio de su documento. Teniendo en cuenta que solo el 18% de las personas pidió el cambio de su documento de identidad, en La Libertad Avanza consideran que es una política que no tiene mucho impacto y buscarán derogarla.

Todo esto surgió horas después del anuncio de que los presos no serán cambiados de cárcel en caso de que soliciten el cambio de género, tal y como solicitó el líder de la banda Los Monos. «Sólo en un país cuyos valores han sido trastocados puede darse semejante barbaridad. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la ley de igualdad de género», anunció Javier Milei.

Esta medida se suma a la prohibición del lenguaje inclusivo y al desfinanciamiento de programas de salud reproductiva, todas medidas rechazadas por los colectivos LGTBQ+ que hace años luchan por obtener estos derechos. A pesar de que todavía no se publicó el decreto, la idea es que antes de que termine el año deje de tener vigencia la mencionada ley.

El DNI no binario

El DNI no binario es un derecho consagrado por la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en mayo de 2012 e implementada desde 2021 por medio del Decreto presidencial N°476/21, realizado por Alberto Fernández. En julio de ese año, con muchas restricciones por la pandemia del Covid-19, la medida no tuvo un gran impacto, aunque con la apertura y la digitalización de los trámites comenzó a tener lugar.

«El reconocimiento de la identidad de género de las personas que se identifican por fuera de las normas binarias de género es un gran avance para toda la sociedad, ya que termina con la imposición obligatoria de las categorías ‘masculino’ o ‘femenino’. El decreto implementa los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo», señala el decreto.

En este mismo documento indican que «con este Decreto el Gobierno Nacional adecúa el sistema de registro e identificación nacional en la órbita del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a la Ley de Identidad de Género (N°26.743), que reconoce el derecho a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las características biológicas, ni de las categorías impuestas de varón y mujer«.

