Los bolsos virales de Stradivarius favoritos de las expertas en moda

Todas estamos de acuerdo en que los complementos son claves a la hora de conseguir un buen look. Una buena joya o los zapatos adecuados tienen el poder de convertir un estilismo básico en uno espectacular. Pero si tuviéramos que quedarnos con un solo accesorio, lo tenemos claro, sería el bolso.

Nunca pasa de moda y además de ser un elemento estético que añade puntos a nuestro look, también es práctico y útil. Por todo esto, no extraña que los bolsos sean la obsesión de las expertas en moda, y esta temporada en particular, los modelos más originales y bonitos están en Stradivarius.

Las más clásicas optarán por modelos atemporales en colores neutros , como el negro o el marrón, mientras que los favoritos de las más atrevidas serán los adornados con tachuelas o en colores más llamativos —y en tendencia— como el granate o incluso el estampado animal.

Originales, cómodos y a buen precio

Lo mejor de los bolsos de Stradivarius es que además de ser preciosos, tienen una muy buena relación calidad-precio. La variedad es infinita y por eso hemos seleccionado los modelos más virales y que más gustan a las prescriptoras de moda esta temporada.



Bolsos virales de Stradivarius (STRADIVARIUS)

Disponible en varios colores, este bolso de hombro tipo saco con tachuelas se ha vuelto viral, y no nos extraña. Es muy original y tiene un toque moderno perfecto para llevar con prendas básicas. Nuestro favorito es el marrón, pero también puedes encontrarlo en negro y granate



La opción en granate más bonita es este diseño tipo bandolera, con detalle de tachuelas y correa en forma de círculos. El tamaño es perfecto, entre los bolsos XL y los mini, y muy cómodo



Para las más clásicas, este bolso tipo city, con un montón de detalles increíbles. Por un lado, nos encanta la combinación de la correa, en dorado y negro, a juego con el cierre. Y lo mejor, sin duda, el pañuelo que cubre el asa corta aportando un toque de lo más chic

Si buscas un diseño más festivo, este tipo saquito con brillos en negro te encantará. Además, también cuenta con asa larga para llevar en forma bandolera, mucho más cómodo



Por último, y para las más románticas, este bolso tipo bandolera de tamaño pequeño, con el detalle del lazo justo en la solapa posterior

Fuente: Mujer Hoy