Los rafaelinos y sus pedidos a Viotti para mejorar la ciudad

En pocos días más el Intendente Leonardo Viotti cumplirá un año en el ejercicio de la intendencia, un año desde que la gente reclamó un cambio para la ciudad luego de tanto tiempo de peronismo y de 12 años de Luis Castellano como intendente.

Salimos a la calle a preguntarle a la gente, sin filtros previos, como de be ser, sin tratar de influir en las respuestas, qué es lo que le pedirían al intendente Viotti para mejorar la ciudad.

La seguridad sigue siendo unos de los temas que más preocupa, pero la higiene de la ciudad y las veredas rotas, es otro de los aspectos que preocupan y mucho.

Viotti lleva casi un año como intendente, mucho de lo que prometió en campaña no pudo o no supo como llevarlo a cabo. La inseguridad si bien no es un problema que le competa a él, siempre hemos dicho que desde la municipalidad se puede colaborar y mucho, y que no es cuestión de esperar que todo venga de provincia, hay que arbitrar los mecanismos para que desde la municipalidad se acompañe este reclamo que tanto preocupa a los rafaelinos.

La higiene de la ciudad y la reparación de las veredas, si bien es un tema heredado por Viotti, también lo es que poco y casi nada se hizo desde hace un año, y que el empeoramiento es sostenido y notorio.

Viotti va a cumplir un año como Intendente y la gente le hace sus pedidos para que Rafaela sea cada día un poco mejor.