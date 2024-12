Mársico reelecto Presidente del Concejo. Mondino, harto de Viotti, rompió el bloque

En una mañana por demás agitada. En donde se dijeron de todo y hasta se habló de “obediencia debida”, Lisandro Mársico fue reelecto Presidente del Concejo, pero el bloque oficialista se rompió en pedazos y Ceferino Mondino rompió el bloque oficialista, por lo que se ahora en adelante, muy posiblemente su voto se acerque más al peronismo que al oficialismo.

Mindino tuvo conceptos muy duros. “ Me voy con la conciencia tranquila, tal vez otros no hoy. Siento que puedo seguir libremente opinando, y siento que cada proyecto que entre ahora puedo tener la libertad de votar respetando los intereses de todos los rafelinos. Y no estaba solo cuando me dijeron que me daban la prosecretaría, pero había que tener obediencia debida, había que votar todo, había que votar tributaria”, declaró un Mondino auténtico que se a poco va anticipando lo que será el año que viene el Concejo.

Desde hace mucho tiempo las diferencias con Viotti son muchas, solo que hoy se hicieron públicas y con todas las letras, como para que no quede duda alguna.

El oficialismo deberá entender que resulta imposible gobernar con caprichos y en algunos casos exigiendo a sus concejales que sean meros “escríbanos” de una gran escribanía que le vota lo que el intendente quiere. Era hora que alguien le ponga los puntos sobre las las ies , ese fue hoy Ceferino Mondino mientras Castellano sigue viendo una película que muchos sabíamos el argumento, con una bolsa grande de pochoclos y esperando dar el zarpado en cualquier momento.