Bolsos de lujo: más que un accesorio, una inversión en estilo atemporal

En el mundo del lujo, los bolsos son mucho más que simples complementos: representan una declaración de estilo y estatus. Las grandes marcas de alta costura renuevan constantemente sus colecciones, presentando modelos innovadores o reinventando detalles en sus diseños más icónicos. Invertir en un bolso de lujo no solo es adquirir una pieza de moda, sino también una obra de arte funcional que puede convertirse en un clásico eterno.

Estos bolsos combinan diseño, funcionalidad y un toque de extravagancia que los convierte en esenciales de cualquier armario sofisticado. Aquí te presentamos algunas de las propuestas más destacadas de esta temporada:

Leather Tote, de Gucci

Presentado durante el desfile de otoño 2024 de Gucci, este bolso de cuero con base hexagonal destaca por su diseño artesanal. Detalles como el logo en relieve y el cierre metálico con la icónica Doble G aportan un aire de elegancia discreta. Además, cuenta con una correa desmontable y espacio suficiente para tus esenciales, convirtiéndolo en el equilibrio perfecto entre lujo y funcionalidad.

Maxi Flap, de Chanel

Este bolso, una joya de la colección de segunda mano disponible en Amazon Luxury Stores a través de Hardly Ever Worn It, es un clásico indiscutible. Confeccionado en cuero de caviar negro, el Maxi Flap de Chanel es sinónimo de sofisticación y durabilidad. Su diseño de solapa única lo convierte en un imprescindible para quienes buscan una pieza de lujo atemporal.

Bolso de ante Le 5 à 7 Supple, de Saint Laurent

Una oda al estilo parisino, Le 5 à 7 de Saint Laurent está confeccionado en gamuza suave que le da una textura lujosa y elegante. Su silueta amplia y fluida, junto con una correa ajustable al hombro, lo hacen perfecto para el día a día. El detalle del logotipo dorado YSL agrega un toque de distinción, convirtiéndolo en un diseño práctico sin perder glamour.

Picotin, de Hermès

El Picotin de Hermès, inspirado en las bolsas ecuestres utilizadas como comederos, es un homenaje al minimalismo y la atemporalidad. Este bolso de mano, con su diseño limpio y funcional, se ha convertido en una pieza de coleccionista.

Fuente: Marie Clare