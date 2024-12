Andrés ‘Cuervo’ Larroque le envió un mensaje a Cristina y Máximo Kirchner en plena interna peronista

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, marcó nuevamente distancia del kirchnerismo en esta puja interna que parece no tener fin. Es que el dirigente que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof salió en las últimas horas a enviarle un mensaje a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo, el diputado nacional y líder de La Cámpora Máximo Kirchner.

“A Axel hay que cuidarlo y nadie se tiene que poner nervioso”, puntualizó Larroque en declaraciones al canal de streaming Uno Tres Cinco. E, irónicamente, se mostró sorprendido por la “preocupación y la desconfianza” que se genera en algunos sectores, “si Axel se consolida” o se posiciona de manera firme. “Estamos frente a una situación muy delicada y la fortaleza de Axel no puede ser un problema”, planteó.

En esta línea, puntualizó: “Al contrario, tiene que ser algo que nos ponga contentos, no nerviosos. Charlémoslo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Qué va a hacer Axel?”. Y contestó a quienes dicen que a Kicillof lo maneja Cristina Kirchner: “Axel gobernó cuatro años en la provincia, ahora un año más. ¿Alguien puede creer que gobernaba llamando por teléfono para preguntar?”, planteó.

En la misma charla, Larroque redobló la apuesta y, aunque no dio nombres, recordó que el gobernador provincial “ganó dos elecciones por 20 puntos”. “Entonces, ¿el que gana elecciones no sabe de estrategia política y los que no las ganan son los que saben? No sé, es medio raro…”, lanzó. Luego, procedió a criticar al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner:

“La política o la sociedad argentina no va a resistir más gobiernos tercerizados; de eso tenemos que aprender. La imagen que se dio no funcionó y fue castigada electoralmente. Creo que es lógico que, si el pueblo de la provincia de Buenos Aires eligió a Axel, él tiene que ejercer esa responsabilidad, en diálogo con todos los sectores”, manifestó ‘Cuervo’.

Para Larroque, a Kicillof “hay que sostenerlo, acompañarlo, fortalecerlo”, tras lo cual apeló a la capacidad de Cristina Kirchner: “Lo que uno quiere ver es a una Cristina bancando a Axel, defendiendo la gestión de la provincia, lo normal de toda la vida, es lo natural”. No obstante, advirtió: “El poder no se comparte. El que toma la decisión es uno o una”.

“Después, por supuesto, está el ámbito de elaboración colectiva, pero en un momento llega el que pone el gancho, es uno. Desde una lógica de construcción colectiva hay alguien que tiene que tomar la decisión. Debilitar esa figura es un problema. La gente votó una cosa y decidió otra persona. Es un problema”, enfatizó el funcionario bonaerense.

Por último, Larroque admitió el distanciamiento que mantiene con Máximo Kirchner, con quien durante años trabajó codo a codo como parte de La Cámpora. “No tengo la cotidianeidad o el vínculo de cotidianeidad que tenía antes con Máximo”, reconoció. No obstante, aclaró: “En lo personal siempre hay aprecio, cariño, afecto, obviamente. Después se dieron circunstancias políticas que le quitaron cotidianidad a la relación”.

Con información de www.elintransigente.com