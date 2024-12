Ceferino Mondino fue el "gran ganador" en una jornada que puede ser bisagra

Sin lugar a dudas fue el gran ganador aunque no consiguió ningún cargo. Ayer Ceferino Mondino dijo públicamente lo que todos sabíamos y rompió el bloque oficialista. Su pelea con Viotti viene desde hace mucho tiempo, desde la campaña misma, cuando antes de las elecciones interpeló a Viotti para organizar la "repartija" de cargos y Viotti no solo que le dijo que había que esperar, también le manifestó que era necesario aguardar para saber cuántos votos aportaría él, casta pura. Las rispideces entre el representante del Pro y el intendente son moneda común y el ninguneo que hacen sobre Mondino también, por ello se venía venir y ayer explotó todo.

¿Por qué es el gran ganador?

Ahora el oficialismo no va a tener más alternativas que poner la pelela y sobarle el lomo a Mondino, el concejal lo dejó muy en claro y viene la tributaria y con ello la intención de Viotti de seguir haciendo la plancha y que la plata le venga de arriba, sin siquiera poner una sola idea en funcionamiento.

Las conversaciones entre Mondino y Rolando son cada día más fluidas y en cualquier momento el oficialismo queda en minoría, lo que sería una verdadera catástrofe para un Viotti que lo poco que gobernó en este año de gestión lo hizo con el irrestricto apoyo del Concejo. Mondino ayer se sacó una pesada mochila de encima y ahora va a comenzar un armado propio, ya no hay más secretos y seguramente los vecinos nos vamos a ver favorecidos. Su denuncia de exigencia de "obediencia debida" es muy grave y puede rozar lo judicial, pero al fin y al cabo es sacar a luz una forma de gobernar repudiable por donde se la vea, el hacer uso del poder para comprar voluntades, casta pura.

Cuando Mondino denuncia que le ofrecieron la prosecretaría a cambio de obediencia debida y que cuenta con testigos de ello, lo que en realidad denuncia es soborno, sin más vuelta. El soborno no es solo con plata, se puede sobornar dando un cargo, eso es lo que Mondino denunció ayer.

Seguramente muchas cosas van a cambiar con los acontecimientos de ayer en el Concejo, bregamos para que Mondino esté a la altura de las circunstancias y no termine claudicando ante las mieles del poder que seguramente va a intentar comprar voluntades. Por ahora, mostrando independencia, y tal como el mismo lo manifestó, Mondino fue el gran ganador de ayer, ojalá no se convierta en casta.

LO QUE AYER PASÓ

Con conceptos durísimos y que rozan la ilegalidad (por parte de los que quieren torcer la libertad de pensamiento de algunos concejales), Ceferino Mondino advirtió muy claramente que "No estaba solo cuando me ofrecieron la prosecretaría a cambio de obediencia debida".

Mondino dejó muy en claro que a partir de ahora va a votar con libertad (es lo que siempre debe pasar), y la posición del concejal es fundamental cuando estamos en las puertas de votar una tributaria altamente onerosa para los rafaelinos y que el peronismo seguramente votará en contra, por lo que el voto del ahora "repudiable" Mondino para el "Emperador de Villa Podio", es fundamental pero será difícil de lograr.

Hoy Mondino le dijo a un colega al oído: "Tranquilo, no pongas nada todavía, tengo el respaldo de Maxi y de Gisela, ellos saben perfectamente lo que está pasando, principalmente Gisela, y más aún, lo que va a pasar de ahora en más".

EN LOS PASILLOS DEL CONCEJO HACEN APUESTAS DE CUÁNDO AUGUSTO ROLANDO SE ALINIA CON MONDINO

Caminar los pasillos del Concejo Municipal deja mucha tela para cortar, hoy mientras algunos levantaban la voz y se exasperaban, otros comenzaban a hacer apuestas para acertar cuándo Augusto Rolando se va a alinear con Mondino y se va a hacer pública la pelea que tiene con Leonardo Viotti puertas adentro. Rolando seguramente va a negociar un lugar en la lista de concejales para el año venidero, el radicalismo tiene a muy poca gente con laureles para ocupar un puesto, el centralismo de Viotti y sus aliados alejaron a muchos y los que quedan en muchos casos no dan el piné. En los mismos pasillos especulan con que el único que realmente puede salvar la ropa de un radicalismo en decadencia es Germán Bottero, pero algunos dan cuenta de ser testigo de una frase que se escucha entre los boina blanca: "Si Bottero se va de la municipalidad para el concejo, los Viotti chocan la calesita, el único que piensa de ese trío es Bottero, los otros no sirven ni para vender praliné en el Bv Santa Fe".

¿Mabel Fosatti sigue siendo concejal?

Hoy se escuchó y muy claro de una colega de la profesora Fosatti, se dirigió a su colaborador y por lo bajo le dijo: "¿Mabel sigue siendo concejal?, no habla, no emite opinión, parece muda y la verdad no aporta nada, me da lastima, pero la política no es para gente tibia".

El sexto piso está más caliente que nunca, no hay aire acondicionado que aguante, los ánimos están caldeados y una fuente de máxima confiabilidad nos dijo: "Castellano vio muchas veces esta película y conoce el final, se compró una bolsa grande de pochoclos y tranquilo espera el final".

LAS SONRISAS HABLAN POR SI SOLAS