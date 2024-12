Max Verstappen y George Russell en pie de guerra

Entre Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes) ya nada será igual, al menos por un tiempo. Después de perder la pole en la Q3 para el GP de Qatar por la sanción de 1 puesto que le aplicó el director de carreras Rui Marques, Max Verstappen sintió que George Russell estaba jugando sucio y a pesar que el conflicto llegó hasta la previa de Abu Dhabi, Verstappen ha dicho que no le quitará el sueño ya que está en la F1 para ganar y no para hacer amigos.

Qué ocurrió realmente

En la Q3 (tercera sesión clasificatoria) Max Verstappen preparaba su vuelta rápida, pero según George Russell, que venía detrás, rodaba "innecesariamente lento" y lo obligó a frenar para evitar el contacto. Russell acusó al piloto de Red Bull de obstaculizar su salida, habló con los comisarios y Verstappen fue sancionado, y perdió la pole.

Algo que no se entiende es que, si Russell venía detrás con suficiente visibilidad de lo que ocurría, por qué frenó en lugar de evadirlo.

A su vez Verstappen dijo que Russell tergiversó la interacción de ambos en la pista, para lograr que lo penalizaran y quedarse con la pole possition (el piloto que larga primero).

Lo que pareció sólo un incidente, se transformó en un conflicto que fue escalando hasta la previa de Abu Dhabi donde Verstappen se quejó de la manera en que Russell lo acusó frente a los comisarios llamándolo 'británico traidor y mentiroso'.

Verstappen hizo pública la actuación de Russell y dijo: "Esas cosas no me sorprenden. Sólo doy mi opinión sobre cómo es él. Por supuesto, no está contento con ello, pero es lo mismo que hizo con los comisarios. Mentir y decir cosas que no son correctas". "Es un traidor. A mí no me importa. No hay que hablar mucho de gente así, son unos perdedores".

Por su parte Russell no se quedó atrás y trató de 'matón' a Verstappen luego que el piloto de Red Bull le lanzara una amenaza antes de iniciar el GP de Qatar: “lo voy a poner de cabeza contra el put... muro", a lo que Verstappen respondió: “Nosotros reímos últimos porque ganamos esa carrera. Puede que salieran en la pole gracias a sus quejas a los comisarios, pero 300 metros después estaban detrás de nosotros." "¿Por qué alguien tendría que ponerse en mi contra? Sólo dije que estoy decepcionado por sus acciones ante los comisarios, eso es todo".

Al ser consultado sobre la 'amenaza' a George Russell, Max Vestappen aclaró: "No lo dije así. Pero ya sabes. Eso ocurrió a puerta cerrada, así que no tienes que compartir todo lo que se dijo allí y hacerlo más dramático" y concluyó: “No tenemos por qué ser los mejores amigos", añadió. "No estoy aquí para eso, para ser su mejor amigo. Ese no es mi objetivo en el paddock, así que no me importa tanto". "Especialmente si alguien actúa así contigo delante de los comisarios. He terminado con él por un tiempo". "Qatar es Qatar y seguimos adelante. Di mi opinión sobre lo que pasó y ya está. La vida sigue".

En fin, después del GP de Abu Dhabi, el último de la temporada, este domingo, vendrán los test de Pirelli de post temporada y hasta el 18 de febrero en que se vuelvan a ver en las presentaciones de los monoplazas, tendrán tiempo de enfriar los ánimos.

Fuente: 442