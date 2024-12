Diputados santafesinos dieron el primer paso para el Presupuesto 2025

Con dos cortocircuitos políticos, en medio de un medido debate, la Cámara de Diputados aprobó el mensaje del Poder Ejecutivo sobre el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de recursos correspondiente al próximo año y lo giró en revisión al Senado donde Unidos lo haría ley la semana venidera.

La aprobación del Presupuesto se dio como primer debate de la tarde y previo al tratamiento de ley que declare la necesidad de la reforma constitucional y mientras se exponían argumentos a favor y en contra de la iniciativa se sucedían las negociaciones entre los líderes parlamentarios dispuestos a respaldar la reforma constitucional.

Cuando la presidenta de la Cámara, Clara García, puso a votación, el Presupuesto logró 44 votos positivos; los votos negativos de Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) y de Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) con las abstenciones de Fabián Palo Oliver y de Claudia Balagué (FAS).

Desde el oficialismo hubo argumentaciones a favor de Jimena Senn (UCR), presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda y de Mariano Cuvertino (PS) aunque también hubo argumentaciones de varios miembros de Somos Vida, el bloque que conduce Amalia Granata -ausente por su viaje a El Vaticano. Así expusieron Silvia Malfesi, Emiliano Peralta, Beatriz Brower y Alicia Azanza mientras por el interbloque justicialista lo hicieron Walter Agosto y Verónica Baró Graf. También Palo Oliver justificó la abstención al igual que los legisladores que votaron en forma contraria.

En cuanto a las objeciones en particular, el justicialismo y Somos Vida apuntaron específicamente al aumento a la autorización para endeudamiento prevista para el ejercicio siguiente, cifra considerada desmesurada.

Más allá de que el mensaje con el Presupuesto ingresó el 31 de octubre, el tema no tenía el despacho respectivo de la comisión, hecho que fue dado en pleno recinto.

“Este presupuesto busca preservar la ejecución equilibrada y sostenible y prioriza la intervención del Estado en apoyo al proceso productivo” señaló Senn al abrir las exposiciones. Fijó las prioridades del gobierno, destacando especialmente lo hecho y lo que vendrá en materia de seguridad pública y en desarrollo productivo donde están concentradas las empresas energéticas, entre otras cosas.

Palo Oliver explicó que no podían votar favorablemente un proyecto que viene a consolidar una política de ajuste sobre los trabajadores estatales para cumplir con el ahorro fiscal. En términos parecidos fue Baró Graf. “Ajuste y endeudamiento parecen ser los ejes de la política del año venidero”, dijo la representante del Frente Renovador. Malfesi explicó que los artículos que iba a rechazar Somos Vida tienen dudosa constitucionalidad mientras que Peralta afirmó que la norma determina una baja en los porcentajes para salud y educación.

Armas Belavi se detuvo en cuestionar algunas políticas de compras en seguridad y en cuestionar recursos para la Agenda 2030 donde coincidió con la política nacional de rechazo a esos enunciados.

El discurso de Agosto, en cambio, partió de los lineamientos fijados por el gobierno nacional para el ejercicio 2025: crecimiento de la economía en el 5%; inflación del 7% y tipo de cambio con corrección en línea con la inflación. Más allá de dudar de que se cumplan esas previsiones, valoró el intento del gobierno de buscar preservar el equilibrio fiscal pero luego cuestionó la inacción del Ejecutivo en reclamar y plantarse ante Nación por la detracción de recursos, especialmente los adeudados por Anses al sistema previsional. “Hay una gran resignación política” señaló.

Además aconsejó al gobierno provincial dejar de participar de lo que calificó de mamarracho de la invitación del gobierno nacional a compensar deudas y acreencias con las provincias. El ex ministro destacó los rendimientos de los bonos entregadas por nación por la deuda previsional, insistió en reclamar una moratoria o planes de pago por las deudas de contribuyentes y a la hora de la asignación de recursos comentó la suba en algún porcentaje lo destinado a Desarrollo Productivo y los recortes a Salud, Educación y en políticas sociales. Más allá de marcar diferencias con algunos artículos, Agosto consideró importante tener presupuesto no solo desde el punto de vista económico y financiero sino institucional.

Por último, Cuvertino marcó la diferencia institucional entre la provincia y la nación donde el gobierno juega a no tener presupuesto; valoró la decisión de la gestión de Pullaro de hacer obras ante la deserción de la nación y minimizó el impacto del posible endeudamiento en el marco de los porcentajes presupuestarios.

Cruces

Durante la discusión del Presupuesto, el reconquistense Emiliano Peralta (Somos Vida) comparó la alta previsión para el departamental General López en detrimento de General Obligado teniendo en cuenta sus parecidas magnitudes geográficas y lo adjudicó a la presencia del ministro de Obras Públicas, oriundo del sur santafesino. El tema no fue pasado por alto por el socialista Leonardo Calaianov quien hizo notar el atraso histórico que tuvo General López en los últimos años.

También sobre el final, la justicialista Celia Arena subrayó la importancia de votar el presupuesto pero recordó las dilaciones que sufrió el gobierno de Omar Perotti en la Cámara de Diputados, cuestionó además la falta de respuestas a pedidos puntuales del bloque en materia de información a Economía y recordó los cuestionamientos de radicales y socialistas a los papeles de la deuda previsional que tomó Perotti del gobierno nacional. “Dijeron que era papel mojado y ahora rinden sumas importantes”, les señaló.

Agosto

El ex ministro de Economía, Walter Agosto, enumeró los artículos votados en rechazo por el justicialismo y brindó razones.

* Artículo 13: “que plantea que si no se ingresan los fondos nacionales no se va a pagar el incentivo docente”. Indicó que “nosotros tenemos un proyecto de ley presentado en ese sentido” e indicó que insistirá con su tratamiento.

* Artículo 23: “que solo plantea el pase a planta para los agentes del escalafón 9.282, que son los médicos. No lo votamos porque no sabemos porqué no lo dispone para el resto de los empleados”.

* Artículo 61: contiene “una adhesión automática a cualquier modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que se haga a nivel nacional”.

* Artículo 62: “que establece también implementar financiamiento a través de bonos”.

* Artículo 42: “se vincula al financiamiento para el gasto de capital que es excesivo a nuestro juicio”.

* Artículo 44: “ abre la puerta para que la empresa de energía se endeuda en dólares”.

* Artículo 57: “plantea cobrar adelantadamente impuestos por un período de 6 meses que es un instrumento que ya hemos visto no ha sido utilizado por la provincia y nos parece que en un contexto como este este tampoco es necesario que lo tenga previsto el presupuesto”.

