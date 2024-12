Wanda Nara mostró cómo se contuvo para no arruinar el nuevo encuentro entre Mauro Icardi y La China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a cenar en un reconocido restaurante de la Costanera Norte, aunque en mesas separadas. Fue Yanina Latorre quien ventiló la coincidencia en las redes sociales, que además contó con una testigo de lujo: Pampita. La panelista también aseguró que el lugar reforzó su seguridad para evitar otro escándalo con Wanda Nara, pero la mediática mostró cómo se contuvo para no ir.

Pasadas las 23, la conductora se reportó en Instagram para contarles a sus seguidores que mientras todos dormían ella estaba haciendo pulseras con su hija Francesca, que tiene una enorme valija con mostacillas y accesorios para crear bijouterie.

Poco después, se fue a acostar con su otra nena, Isabella, que la abrazó para poder conciliar el sueño. Hasta el momento, no se conocieron más detalles sobre el reencuentro de la actriz y el futbolista, pero los rumores de romance resurgieron y hay incertidumbre entre los fanáticos.

La escandalosa frase con la que Wanda Nara explicó por qué quiere arruinar a La China Suárez

Wanda Nara no le perdona a La China Suárez el affaire que mantuvo con Mauro Icardi en septiembre de 2021, justo cuando ella se embarcó rumbo a Italia para disfrutar de La Semana de la Moda. Y si bien el futbolista le aclaró que no llegaron a hacer el amor porque estaba afiebrado y en la habitación había olor a marihuana, está convencida de que sí tuvieron sexo. Ahora explotó con los nuevos rumores de romance que surgieron a raíz del encuentro que vivieron en un restaurante de Costanera Norte.

En sus redes, Yanina Latorre contó detalles de la breve charla que mantuvo con la conductora en la gala de Los Personajes del Año de la revista Gente y expuso la dura frase con la que justificó sus ganas de arruinar a la actriz, que ya habló con su abogado para iniciar una demanda millonaria.

“Wanda no logró arruinar a la China. Filtró un chat matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’, y me dijo ‘quiero que todos sepan que es una basura’”, escribió la panelista de LAM (América) junto a una foto de las ex de Benjamín Vicuña juntas en un evento este miércoles por la noche.

Fuente: TN