“¿No vamos a decir nada?”: el planteo de Luis Juez en torno a la denuncia contra Cristian Ritondo por sociedades en el exterior sin declarar

El senador nacional y jefe del bloque del PRO, Luis Juez, se plantó ante el diputado nacional y jefe del bloque del mismo partido, Cristian Ritondo, en medio del escándalo desatado por presuntas sociedades en el exterior sin declarar de la esposa de este último, Romina Diego, según reveló una investigación periodística. “¿No vamos a decir nada?”, planteó el legislador cordobés.

Este martes, los senadores nacionales del partido amarillo tuvieron una reunión para tomar una postura respecto a la sesión estipulada para este jueves para definir el futuro del senador Edgardo Kueider en la Cámara alta. En dicho encuentro, la polémica en torno a Ritondo fue “un tema de conversación”, indicó Juez en declaraciones a Radio Con Vos.

Para referirse a ello, el representante de Córdoba recordó una anécdota con el exgobernador de esa provincia José Manuel De la Sota. “Un día 20 de julio de 1999, en el Día del Amigo, De la Sota me convoca a su despacho cuando acababa de asumir como gobernador y me dice que me va a nombrar como fiscal anticorrupción. Yo le digo que no, que es un lugar muy incómodo, que hace 20 años estamos juntos”, introdujo.

El legislador continuó: “Me dijo que necesitaba que esté en ese lugar. Yo le dije que nos íbamos a pelear porque no me caso con nadie. Y me terminaron metiendo un boleo en el orto y terminé en la luna”, puntualizó. Sobre Ritondo, Juez dijo que no tiene “términos medios en estas cuestiones”. “Que cada uno se defienda como se tiene que defender. No me pidan a mi disciplina partidaria porque no la tengo”, resaltó.

“Si me pasara a mí, no le pediría a nadie que sea solidario conmigo. Y si yo no puedo explicar, no pediría que nadie lo venga a hacer por mí”, puntualizó. “Fue un tema de conversación en la reunión [la investigación de Ritondo]. La semana pasada nos irritábamos, nos volvíamos locos, encolerizábamos porque no conseguíamos el quórum por ficha limpia, ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No vamos a decir nada? En la vida no hay doble postura. O lo sentís o no lo sentís. No tiene que ver con debates ideológicos”, planteó.

La investigación periodística de Emilia Delfino en ElDiarioAR señaló que la esposa de Ritondo tiene un entramado de sociedades en Delaware, Florida y las Islas Vírgenes Británicas, propietarias de departamentos en Miami, Estados Unidos. Diago cumplió funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, según la investigación, está vinculada a sociedades que suman US$ 2,6 millones. Ritondo figura, según el informe, además, en uno de los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers.

