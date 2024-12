En qué momento del 2025 se levantará el cepo: el dato que maneja el mercado tras mensaje de Milei

El presidente Javier Milei dejó muy claro su decisión de levantar pronto el cepo cambiario. Si bien hace unas semanas el ministro Luis Caputo lo adelantó en una conferencia pública, el mandatario lo ratificó anoche y se mostró muy decidido a avanzar con la eliminación de las restricciones cambiarias durante el próximo año, aunque sin precisar detalles.

"La convergencia del tipo de cambio paralelo al tipo de cambio oficial que estamos viendo en estos días no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, porque siempre el oficial converge al paralelo y no al revés", resaltó Milei durante su discurso de balance de primer año de gestión.

El Presidente aseguró que la reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares paralelos "nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario, una aberración que nunca debería haber ocurrido y que con nosotros se va a terminar el año que viene y para siempre".

Milei no precisó en qué momento del próximo año se dará y es lógico que no lo haga porque este tipo de medidas no suelen anunciarse con anticipación. Un anuncio de estas características podría generar una gran cantidad de especulaciones y desequilibrios en el mercado financiero mientras esperan la entrada en vigencia de la normativa.

Cuándo se levantará el cepo al dólar, según la expectativa del mercado

La salida de los controles cambiarios es uno de los eventos más esperados por el mercado financiero y los sectores productivos, por lo que desde hace un año, a partir de la asunción de Milei a la Presidencia de la Nación, los analistas han estado especulando sobre las distintas maneras y los períodos en los que finalmente podría realizarse.

Las hipótesis que últimamente predominan en el mercado apuntan a alguno de dos períodos: a principios o a finales de 2025. Muchos analistas estiman que se realizará durante el primer trimestre del año, pero muchos otros creen que será durante el último bimestre del año. Por lo tanto, todos coinciden en que no se realizará en el medio de esos períodos.

¿Por qué en alguno de esos dos períodos? Por las elecciones legislativas. En el mercado descartan que el Gobierno elimine las restricciones en momentos previos a los comicios debido a las tensiones financieras que podrían generarse, lo que afectaría al oficialismo en términos electorales. Entonces, sería mucho antes de las elecciones o después.

De acuerdo con el consenso de los analistas, si una vez finalizado el primer trimestre del próximo año el Gobierno aún no ha levantado los controles cambiarios, entonces habrá que esperar hasta después de las elecciones legislativas, proceso que terminará a finales de octubre de 2025.

La fuerte reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares paralelos empieza a hacer cada vez más viable la pronta eliminación de los controles cambiarios y le da fortaleza a la hipótesis que apunta a los primeros meses de 2025. Pero esta fortaleza no necesariamente implica que será esto lo que sucederá.

¿Salida del cepo con o sin salto en el precio del dólar?

Una de las especulaciones del mercado respecto a la salida del cepo cambiario es el eventual salto devaluatorio que se daría en ese momento, aunque el equipo económico del Gobierno insiste en que no prevé aplicar una depreciación de la moneda, a pesar de los reclamos de varios sectores económicos por el "atraso" cambiario que se acumuló en los últimos meses.

Incluso, el Gobierno asegura que en los próximos meses reducirá a la mitad el ritmo de devaluación mensual que aplica sobre el tipo de cambio oficial. Es decir, pasará del 2% al 1% mensual, con el objetivo de seguir profundizando la desaceleración de la inflación. Esta reducción está prevista para los primeros meses del próximo año.

Además, de acuerdo con los operadores, la reciente compresión de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares paralelos reduce las expectativas de un salto devaluatorio tras la salida de los controles, ya que el oficial no tendría que subir mucho hasta converger o acercarse al paralelo porque ahora la distancia entre las cotizaciones es muy chica.

No obstante, varios economistas resaltan uno de los factores que sostiene la brecha cambiaria en niveles muy bajos son precisamente las restricciones que se mantienen vigentes y el esquema de intervención que aplica el Banco Central, por lo que advierten que la quita de los controles reflejaría el valor "real" de los tipos de cambio.

Pero, por ahora, el mercado financiero no exhibe expectativas devaluatorias. Si se observan los contratos de dólar futuro, durante todos los meses del próximo año opera con cifras que contemplan variaciones mensuales de entre 1,5% y 2%, sin saltos en ningún momento.

Además, el Relevamiento de las Expectativa del Mercado (REM) que publicó la semana el Banco Central indica que la mediana de los participantes proyectó un tipo de cambio nominal de $1250 para diciembre de 2025. La cifra implicaría un alza nominal de 22,5% interanual, en línea con la expectativa de avance gradual del tipo de cambio e incluso por debajo de las operaciones de dólar futuro.

* Para www.iprofesional.com