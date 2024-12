Elección de constituyentes: jefes territoriales del PJ piden pista y no vetan reelección de Pullaro

Intendentes, concejales y presidentes comunales peronistas aglutinados en el espacio "Vamos" avalan el proceso de reforma constitucional y comparten, incluso, que el actual gobernador pueda ser reelecto. Con el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, como uno de sus principales referentes, los jefes territoriales protagonizan la construcción de un sector con fuerte anclaje en los gobiernos locales y con la consigna de que en el peronismo "se terminaron los jefes y los empleados".

A través de Corsalini, "Vamos" participó de las reuniones partidarias en las que el PJ ordenó a sus legisladores votar en contra de la ley que declara la necesidad de la reforma, pero sobre el hecho consumado, promueve ahora una fuerte participación en el proceso electoral. Así lo confirmó el dirigente, en diálogo con El Litoral.

- ¿En qué lugar se encuentra Vamos, de cara al proceso de reforma?

- Pasada la discusión sobre la ley, momento en el que nos ubicamos en el lugar institucional que fijó el partido, lo que empezamos a discutir esta semana es qué pasos dar, con el convencimiento de que la reforma es necesaria y un momento clave para quienes tenemos responsabilidades de gestión de los territorios porque se va a discutir la política de Santa Fe de los próximos 50 años. Por otra parte, los temas que tienen incidencia en las gestiones de los municipios y comunas son los que más nos interesan y tenemos mucho para aportar. No hay que perder de vista que somos intendentes o presidentes comunales que tenemos, en algunos casos, más de 10 años de gestión. Por eso nos preparamos para atravesar la etapa que viene con una buena participación pudiendo ir a una instancia de elección de constituyentes representando a nuestras gestiones.

- ¿Cuál será la herramienta electoral para participar, atento a que la ausencia de primarias complica la estrategia del peronismo?¿Imaginan una lista única?¿Piensan en partidos colaterales?

- En principio, vamos a apostar a la misma lógica y criterio de unidad que tuvimos cuando se renovaron autoridades en el peronismo. Entendemos que hay que ser orgánicos y que hay que construir la refundación del partido. Como parte de ese proceso, creemos que en una primera instancia hay que lograr aquella misma lógica de unidad. Y si las cosas no se dan, veremos qué otra herramienta tenemos. Porque, claramente, existen otras herramientas y otros partidos para que podamos jugar y competir en la elección para definir a los 69 constituyentes.

- ¿Hay algún dirigente que pueda garantizar o representar esa unidad?

- Creo que los hay; hay referentes que pueden garantizar ese piso o techo del 20% que tiene el Justicialismo en la provincia y que no va a ser menor a la hora de definir una elección. Pero no quiero dar nombres para no condicionar la unidad. Todos tenemos nombres para aportar, y en eso quiero ser cauto. Tenemos que atravesar este proceso con madurez y seriedad.

- ¿Cree que debería haber reelección del gobernador, incluso, para el actual?

- La verdad que no nos asustan las reelecciones. Todos (desde los municipios o comunas) venimos de instancias de reelección. Yo creo que eso mejora la competitividad porque quienes están en gestión, se tienen que exigir cada vez más para ser elegidos y quienes están en una distancia de oposición, tienen que superarse y eso levanta la vara de la política y de la dirigencia política en los debates y en las discusiones. Por eso, no hay que tenerle miedo a la a las reelecciones.

- ¿No exceptuarían al actual gobernador de esa posible reelección?

- Claro que no; claro que no. De todos modos, creo que eso también será parte de lo que definan los constituyentes, pero yo no desestimaría tal posibilidad.

- ¿Qué esperan de la reunión del partido este viernes?

- Hay que ir con claridad y con la templanza de entender que lo que pasó, pasó; que fue una primera instancia y que la pelea de fondo hay que darla a partir del año que viene en las urnas. Para eso, nos tiene que encontrar a todos con la capacidad necesaria de lograr los acuerdos más inteligentes para poder armar una lista de unidad y que sea competitiva. Lo que pasó ya está; los mandatos han sido claros y ahora hay que apuntar a la pelea de fondo que va a ser las elecciones del año que viene. Esencialmente, con la lógica de que no sólo se van a discutir quiénes serán convencionales, sino también el futuro de muchas comunas y concejos. Esto no es menor; hay que poder dividir las instancias de lo que ponemos en juego y el peronismo no puede poner todos los porotos en un solo lugar. No podemos, por jugar en la Constituyente, descuidar los territorios. Me parece que tenemos que tener claridad en todo lo que se está poniendo en juego, que no es menor: 55 comunas del PJ van a por reelección, tres intendencias y sus respectivos Concejos… Entonces, es importante la Constituyente pero tenemos que ser cuidados en las estrategias para la elección de categorías locales.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.