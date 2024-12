Reforma tributaria: cómo es el proyecto en el que trabaja el equipo económico

“Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales”, dijo este martes como uno de los puntos centrales de su discurso el presidente Javier Milei, una iniciativa que todavía recorre los despachos oficiales y cuyo tratamiento en el Congreso todavía es incierto, pero que se prevé que tenga lugar en 2025.

“Le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones”, concluyó al respecto el presidente. La lógica de la reforma tributaria que buscaría el Poder Ejecutivo había sido anticipado por Infobae: que sin ceder la mayor parte de la recaudación -ya que podría atentar contra el equilibrio fiscal- el sistema impositivo sea menos numeroso.

En el Ministerio de Economía explicaron que el análisis se encuentra en una etapa preliminar y que su principal objetivo será reordenar el sistema tributario eliminando impuestos de menor incidencia en la recaudación. Este planteo fue adelantado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a un grupo de diputados durante el debate del proyecto de Presupuesto 2025, donde destacó que la intención general será extender al resto de la economía los beneficios fiscales que hoy se aplican a las empresas que ingresen al RIGI.

La secuencia para reducir impuestos todavía no está definida, aunque desde el Gobierno aclaran que solo será posible en un contexto de superávit fiscal sostenido y de una recuperación económica que impulse los ingresos tributarios. Sin embargo, en 2025, el equipo económico deberá compensar la pérdida de recursos asociados al impuesto PAIS, que este año habría representado más de 1% del PBI.

En las oficinas oficiales sostienen que el trabajo técnico continúa avanzando, aunque los tiempos políticos retrasarán el debate hasta el próximo año. Aún no se ha definido la agenda parlamentaria para las sesiones extraordinarias, por lo que no está confirmado si el Presupuesto 2025 será tratado o prorrogado nuevamente. Además, al ser un año electoral, se prevé una menor actividad legislativa en el Congreso.

El Poder Ejecutivo había anunciado a comienzos de año la intención de enviar un proyecto en esta línea durante 2024, pero finalmente la iniciativa fue pospuesta para 2025. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo han reiterado que los primeros tributos a revisar serían los derechos de exportación y el impuesto al cheque. Sin embargo, aún no se precisó el alcance ni la profundidad de esas medidas, y mucho menos el momento en que podrían implementarse.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal analizó el nivel de concentración que hay en el sistema tributario argentino entre la Nación, provincias y municipios. “La recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno de Argentina se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos”, mencionaron en un informe publicado este año tras analizar todo el entramado tributario en los tres niveles.

“Considerando la recaudación de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas y de sociedades, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, se obtiene el 83% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina”, continuó.

“Si a los 6 tributos mencionados se le agregan el impuesto PAIS, los Derechos de Importación, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH) e impuestos internos coparticipados, se tiene que el 92% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, 8 de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal”, indicó el centro de estudios que preside Nadin Argañaraz.

Aún con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, por lo cual los ingresos tributarios seguirán siendo indispensables, el Gobierno anticipó que espera iniciar ese camino de baja de impuestos. “En un 2025 electoral, las autoridades no seguirán con el ajuste el próximo año, aunque sostendrán el fuerte recorte del 2024. Así, con ingresos que se verán exigidos frente a tributos que no estarán vigentes, no parece haber demasiado margen para una reducción de la presión tributaria en el corto plazo”, dijo un informe de Fundación Capital.

“Hacia delante, parece quedar pendiente un ajuste fiscal adicional, que permita alcanzar un equilibrio fiscal financiero que no genere dudas y que habilite una reducción de la presión impositiva, clave en materia de competitividad. En definitiva, los avances en materia fiscal son enormes, pero aún resta un camino desafiante por recorrer”, concluyó ese centro de estudios fundado por Martín Redrado.

En cadena nacional, Milei aseguró que el 2025 será el único año “en la historia de las democracias modernas que un gobierno comience el año electoral sin una política fiscal y monetaria expansiva”. “Vamos a continuar nuestro programa de ajuste para poder bajar impuestos y devolverle el dinero al sector privado, y vamos a poner sobre la mesa una agenda de reformas profundas”, dijo.

Fuente: Infobae