José Luis Espert apuntó contra gobernadores por el Presupuesto 2025: «Que se vayan a c…»

El diputado nacional por La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, dialogó con La Mañana de CNN sobre la inflación, la situación económica del país, los jubilados, el Presupuesto 2025, la relación con los gobernadores y el rol de la industria. Espert, conocido por su estilo directo, defendió las políticas del gobierno de Javier Milei y anticipó los desafíos para el próximo año.

Inflación y dólar: “El balance de este primer año es espectacular”

Para Espert, los resultados económicos logrados durante el primer año de gestión son contundentes. “La Argentina ya está creciendo nuevamente”, aseguró, destacando que el país está “dando vuelta la página” y dejando atrás años de crisis.

El diputado enfatizó la mejora en los índices de precios y celebró el rumbo adoptado por el gobierno: “La inflación de noviembre marca un rumbo extraordinario del presidente Milei. Pasamos de una inflación del 1400% a un 33% en 10 meses, y el proceso de desinflación va a continuar”.

Respecto al dólar, Espert descartó la posibilidad de una fuerte devaluación. “Este Gobierno no va a devaluar. A partir de enero, la devaluación será mínima, de apenas un 1%”, afirmó. “Tenemos que continuar con la reforma para que el dólar tenga cada vez más poder de compra o al menos que no caiga”, añadió.

Jubilados y subsidios: “Queremos garantizar el acceso a los medicamentos”

En relación a la situación de los jubilados, Espert explicó que las medidas actuales buscan eliminar intermediarios y mejorar la eficiencia del sistema. “Lo del subsidio a los medicamentos es como el corte a los intermediarios en los planes sociales”, comentó, asegurando que “una vez que se termine de ordenar, todo volverá a la normalidad”.

El legislador fue tajante al referirse a posibles abusos en el sistema: “No vamos a permitir que los jubilados con una prepaga vayan a PAMI a sacarle la plata a otros”.

Presupuesto 2025: “No es cierto que queramos manejar partidas discrecionalmente”

El reciente anuncio de que no habrá sesiones extraordinarias dejó en suspenso el tratamiento del Presupuesto 2025, algo que Espert lamentó. “Como no va a haber sesiones extraordinarias, no habrá Presupuesto 2025. En sesiones ordinarias veremos si la oposición está dispuesta a respetar la decisión de la sociedad”, expresó.

Además, rechazó las críticas que acusan al Gobierno de buscar discrecionalidad en el manejo de los recursos: “Es falso que no queremos Presupuesto para disponer de las partidas en un año electoral”.

Críticas a los gobernadores y la industria: “Que se vayan a cagar”

Espert no se guardó nada al hablar de las demandas de los gobernadores por recursos adicionales. “Estábamos cerrando negociaciones y las provincias nos pidieron dólares adicionales. Que se vayan a cagar”, declaró sin rodeos.

Con respecto a la industria, el diputado se mostró crítico hacia la falta de competitividad. “¿Cuándo carajo la UIA va a estar en condiciones de competir con el mundo?”, se preguntó, destacando que “los industriales vienen pidiendo bajar costos e impuestos hace un siglo con la economía más cerrada del planeta”.

Sin embargo, Espert también reconoció el esfuerzo de algunos sectores: “Me saco el sombrero frente a los metalúrgicos, industriales chicos y PyMEs”.

Un balance contundente y sin filtros

Las declaraciones de Espert reflejan la visión del oficialismo sobre los avances logrados en el primer año de gobierno, pero también evidencian tensiones internas y desafíos pendientes, especialmente en la relación con las provincias y el sector productivo. Para el diputado, el camino emprendido por la administración de Milei representa una “esperanza” para los argentinos, aunque admite que aún queda mucho por hacer.

Con información de www.elintransigente.com