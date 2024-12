Milei cargó contra Victoria Villarruel y aseguró que la sesión del Senado que echó a Edgardo Kueider es “inválida”

Desde Italia, donde se encuentra de gira, Javier Milei salió a cruzar a Victoria Villarruel en medio de la polémica por la transición de mandoy la presencia de la vice en la sesión del Senado en la que fue expulsado Edgardo Kueider. "La doctora Villarruel fue notificada 48 horas antes", sostuvo el Presidente. También aseguró que "la sesión es inválida" y que la situación "violenta la división de poderes".

"Yo lo que puedo notificar es que la Doctora Villarruel fue notificada. El GEDE, donde se le comunica, ella lo recibe el martes. Es decir, estaba informada 48 horas antes de la sesión", dijo este viernes Milei.

Siguió con los detalles de esa notificación. "La Escribanía General de la Nación interactuó con su secretaria. El mismo día, jueves, que viajé, el propio Adorni confirmó que estaba viajando a las 12:30; eso fue diseminado por todos los medios", expresó el Presidente.





"Termino de firmar y el escribano llama a Villarruel, y como no contestaba, llamó a su secretaria. Fueron notificados el martes", añadió al respecto.

Fue contundente sobre la validez de la sesión en la Cámara alta. "La sesión es inválida y se podría hacer nuevamente", afirmó el libertario en diálogo con radio El Observador.

La polémica se generó porque Milei partió el jueves al mediodía rumbo a Italia. Quien debía quedar a cargo del Ejecutivo, de forma temporaria, era Victoria Villarruel. Pero la vicepresidenta presidió horas más tarde la sesión en la que se resolvió la expulsión de Kueider, detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, y en la que el oficialismo no pudo avanzar en la suspensión de Oscar Parrilli, el senador cristinista comprometido por su situación judicial sobre el Pacto de Irán.

Este viernes, Milei explicó por qué la sesión tendría que ser declarada inválida.

"¿Por qué no se puede hacer lo que hizo la Doctora Villarruel? Porque Argentina tiene un sistema de contrapesos e independencia: un poder no se puede meter en el otro. Cuando entro de viaje, se produce la acefalía y del Poder Ejecutivo queda a cargo la vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Poder Legislativo y, al mismo tiempo, es presidente interina, y eso violenta la división de poderes", aseguró el libertario.

También dio su opinión sobre la situación de Parrilli, que eludió que se trate el proyecto de resolución para suspenderlo. "Todos queremos a los Kueiler de la vida afuera. El día anterior hablé en la misa del Gordo Dan, me preguntaron de eso y dije que hay que echar a todos los corruptos, problema que tienen todos los kirchneristas. ¿Por qué a ese y no a Parrilli?", dijo Milei.

Luego señaló al kirchnerismo. "A mí me molesta que haya chorros en la política, hay que pegarles una patada. Yo no hago especulaciones políticas. Si los K se volvieron republicanos, bueno, les ganamos la batalla cultural. Ahora, lo que demuestra que es una especulación es por qué no eyectaron por el aire a Parrilli. Eso no les gustó", continuó el Presidente.

Milei se encuentra de gira en Italia, donde este viernes recibió el premio internacional Milton Friedman por sus aportes a la teoría económica y a la promoción de la libertad. Además, más temprano se reunió con empresarios y ya por la tarde mantendrá un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.(Clarín)