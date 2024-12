Claudia Levín y Jorge Baclini son los nombres de Pullaro para la Corte

Con la reforma constitucional encaminada, ahora el gobernador Maximiliano Pullaro retoma otro de sus prioridades de agenda: la Corte Suprema. Y luego de conseguir el mes pasado que la Legislatura sancione la ley que modificará la composición del máximo tribunal, el titular del Ejecutivo reveló ayer que faltan algunos días para que envíe los pliegos con los nuevos candidatos. Por lo tanto, la danza de nombres que ya venía sonando se acentuó en las últimas horas.

"Entre la última semana de diciembre o la primera de enero (enviaré los pliegos); ya estamos trabajando para encontrar los perfiles, que deben ser técnicos, académicos y con mucha trayectoria en el derecho", anunció el gobernador en una entrevista concedida a radio Aire de Santa Fe.







El Ejecutivo tiene que cubrir tres vacantes para conformar la nueva composición de 7 ministros, para ampliar los seis lugares que admite la Corte actual. Es que de esos 6, Mario Netri se jubiló en julio y se retiró el 1° de diciembre, y María Angélica Gastaldi sigue el mismo camino y anunció que en abril próximo dejará su poltrona.

Seguirán por ahora el presidente actual, Rafael Gutiérrez, de explícita enemistad con Pullaro, su incondicional Rodolfo Spuler, Roberto Falistocco, quien lo sucederá en la presidencia durante 2025, y Daniel Erbetta, el único que comulga en la línea renuente que comanda el primero de estos.

Sin embargo, Pullaro no dejó de mencionar que hay tres con la fecha vencida, y son justamente los tres con los que no tiene diálogo: Gutiérrez, Spuler y Falistocco. "Hay tres vacantes y tres que tienen el límite de edad que marca la ley y la Constitución excedidos, con lo cual, entendemos que habrá un proceso para renovar los seis miembros de la Corte", marcó la cancha y les avisó que vayan pensando en el retiro.



Consultado acerca de los candidatos que baraja con sus colaboradores, el jefe de la Casa Gris se abstuvo de precisar nombres y se limitó a encuadrar: "Hay que encontrar equilibrio entre hombres y mujeres, y con equilibrio territorial", dijo.

Según donde se consulte, los probables preferidos y preferidas del oficialismo para sugerir como candidato a cortesanos difieren. Cuando el debate de la ley estaba en su clímax, los primeros nombres en aflorar eran los del diputado provincial socialista Pablo Farías, o la actual fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. Farías demostró al frente de la comisión de Asuntos Constitucionales la solvencia y lealtad suficiente para superar los planteos y sacar con ajustado consenso la ley de necesidad de reforma constitucional.



También suena desde el momento en que dejó de ser fiscal general el rosarino Jorge Baclini, como posible candidato a tener un pliego en la asamblea legislativa que lo evalúe para ministro de la Corte. Se trata de un profesional del derecho con trayectoria y en sintonía cercana con el pullarismo.

En distintas publicaciones santafesinas, la lista de nombres que se barajan es más extensa. Una candidata firme para uno de los tres pliegos inmediatos es la abogada Claudia Levin, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, conocida del ministro de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti, según el portal Letra P.

Unidos para Cambiar Santa Fe, como coalición de partidos que es, tiene hombres de sobra. En Santa Fe mencionan al ex fiscal de Estado Pablo Saccone como un nombre sugerido desde el socialismo. Ofició en ese rol durante las gobernaciones de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. También, fuentes citadas por el portal capitalino, señalan a dos ex funcionarios del Frente Progresista en la Casa Gris, Lisandro Castagno y Diego Echen.



Y en cuanto al peronismo, aquí el mosaico es diverso y desparejo en cuanto a posibilidades de que el Ejecutivo le tome un nombre. Quien tiene la preferencia es el sector de Omar Perotti, que aportó votos necesarios para sacar adelante la ley de necesidad de reforma constitucional. Desde allí, se promueve al ex ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, pero también a Rubén Weder, ex fiscal de Estado de reconocida solvencia académica, y un funcionario comodín de los últimos gobiernos peronistas, el rosarino Marcelo Terenzio. Habrá que ver, no todo se resume a nombres de trayectoria partidaria ni paso por la función pública. En los próximos días, Pullaro definirá esa terna.

El gobernador cerró la nota con una alusión al entredicho que mantuvo con Gutiérrez, quien avisó que se retirará cuando él quiera. Pullaro replicó con mesura pero con advertencia: "Él sabe que no es así. Podríamos sacar un decreto jubilando a los miembros de la Corte, pero no queremos que sea así. Es gente que le dio mucho a la provincia, que no sea por las malas. Tiene que ser un proceso virtuoso, donde todos salgamos para adelante", dijo.

