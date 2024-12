Se despertó el dólar blue: por qué sobrepasó los $1.100 y qué advierte el mercado sobre su precio

El precio del dólar blue se despertó, avanzó toda esta semana unos 55 pesos y alcanzó los $1.105, la referencia más alta de todo diciembre. Por lo que vuelve a plantearse en el mercado la pregunta respecto a si está caro o barato, a valores actualizados por inflación, si se lo compara con los máximos a los que llegó en los últimos 10 años.

Como adelanto, se puede afirmar que, pese al avance de los últimos días, el precio actual del dólar blue es el más bajo de los últimos 10 años a valores corrientes. Por ende, desde ese aspecto tiene un posible recorrido alcista.

Asimismo, si bien ahora se transformó en el precio más alto del corriente mes, igual en diciembre baja 1,3% respecto al final de noviembre y, al compararlo con los datos registrados en todo el año, hoy tiene el valor más bajo alcanzado desde el 17 mayo pasado, cuando había tocado los $1.120 y días posteriores continuaba su alza.

Incluso, en todo el 2024, el valor del blue asciende 7,8%, muy por debajo del 112% de inflación oficial acumulada desde enero hasta fines de noviembre.

Por otro lado, en cuanto a las causas de la suba, se debe tener en cuenta que estamos a mediados de diciembre, un mes que es estacionalmente particular en todo el año por el cobro del medio aguinaldo salarial y por la compra de divisas de la gente que vacaciona en el exterior.

Por ende, la demanda de dólares es mayor y su precio tiende a subir, aunque por ahora ello no preocupa al mercado.

"Ocurre el fenómeno de la estacionalidad de las cotizaciones en diciembre, que ocurre siempre en Argentina. Se está dando la corrección esperada para la segunda quincena del mes. Hay más demanda por turismo, cobro de aguinaldos, entre otras cuestiones. Entonces, no le veo un cambio significativo, es una corrección de los precios luego de bajas muy pronunciadas", resume a iProfesional Gustavo Quintana de PR Cambios.

A ello suma Jorge Colina, economista de Idesa: "Es muy poco el aumento del precio, diría que es volatilidad y no es una señal que el dólar va a empezar a subir. Recordemos que estuvo en $1.500 en julio pasado, por lo que suba apenas por arriba de los $1.100 no es mucho".

Otra de las justificaciones del impulso alcista que tuvo el dólar blue en los últimos días se sustenta en las medidas del Gobierno, al bajar a los rendimientos en pesos. Algo que vuelve hacer más atractivo al billete estadounidense.

"La suba del blue coincide con la decisión de bajar la tasa de política monetaria por parte del BCRA, en 300 puntos básicos, al caer el interés nominal anual de 35% al actual 32% de TNA. Esto tiene como efectos un menor incentivo para hacer tasa en pesos en plazos fijos y fondos (FCI) Money Market. Y, a la vez, desincentiva el carry trade. Ambos efectos generan mayor demanda de divisas, lo que hace que el precio suba", explica Andrés Salinas, economista e Investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires).

Igualmente, recuerda que diciembre suele ser un mes de alta demanda en pesos, por lo cual, existe la posibilidad que esta suba del dólar blue "pueda disminuir su velocidad en las próximas semanas, a pesar del aguinaldo".

Para Isaías Marini, economista de Consultatio, una brecha "tan baja puede haber incentivado algunos ahorristas a dolarizarse, pero independientemente de ello, es posible que los dólares paralelos se recalienten en las próximas semanas por efecto de las vacaciones. Con un tipo de cambio en términos reales tan bajo, en muchos casos hoy resulta más conveniente vacacionar afuera de Argentina".

El mercado advierte que el precio del dólar blue sigue siendo barato

En resumidas cuentas, la discusión que se plantea ahora, con un dólar blue en $1.105 es si resulta caro o barato en términos históricos, al actualizar a valores presentes por inflación el precio registrado en los últimos 10 años.

En julio pasado, por ejemplo, el billete libre tocó su máximo histórico nominal al llegar a los $1.500, que equivale en cifras actuales a unos $1.600.

Pero ahora el blue se ubica 26% por debajo de ese nivel y, en términos históricos, los $1.105, en base a los registros de los últimos 10 años a valores actualizados, se ubican en el más bajo escalón en términos reales.

"Lo más relevante es que el precio del blue está en los mínimos de la última década. Hay cierto parentesco con los años 2016 y 2017, cuando tocó los $1.130 a valores actuales, aunque ahora hay cepo cambiario, por eso la salida podría ser brava", sostiene Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Así, los niveles mínimos de precios actuales se asemejan a los que había en pleno momento de ingreso de capitales en la gestión de Mauricio Macri, entre marzo de 2016 y marzo de 2018.

La estrategia del Gobierno de Javier Milei de volcar excedentes de divisas del mercado oficial al contado con liquidación, más el blanqueo de capitales y el control de la inflación, ayudaron a quitarle presión al precio del dólar libre en los últimos meses.

Como referencia, el precio más "caro" alcanzado por el dólar blue a valores actuales fue en octubre de 2020, en plena pandemia, cuando llegó a un equivalente de $3.450. Es decir, una cifra que es 212% más alta que lo que cuesta en la actualidad.

Incluso, la última referencia de crisis fue en el proceso electoral de octubre del año pasado, cuando en plena volatilidad e incertidumbre política y económica llegó a un precio actualizado de $2.760. Cifra que significa 150% más de lo que representa hoy.

¿Preocupa el dólar atrasado?

Respecto al precio actual del dólar, que se ubica en los mínimos históricos a valores actuales, los analistas consultados por iProfesional relativizan el impacto que puede traer esto en el corto plazo en la economía, sobre todo porque la inflación se encuentra a la baja, por el déficit cero y porque el Banco Central está comprando reservas a diario.

"La verdad que el precio del dólar libre no lo veo muy alejado de un valor razonable. En general, y obviamente porque no tiene ninguna restricción, el informal suele estar arriba de los financieros y más si estos están estables. Hoy la brecha entre ambos no es nada inexplicable. Por eso, hay que ver cómo juegan las fuerzas de la demanda estacional de pesos de diciembre y el cobro del aguinaldo, que puede irse algo a comprar dólar MEP, pero no creo que vaya al informal", reflexiona Salinas.

Por su parte, Marini remarca que, como referencia, ajustando por inflación local y externa, el precio actual del dólar libre es el nivel más barato desde 2017, cuando, sin cepo, había flujos masivos de dólares hacia la Argentina.

"Es algo bueno porque la gente no ve la necesidad de dolarizarse, aunque es cierto que para el caso de MEP y contado con liquidación hay un flujo enorme del 20% de las exportaciones que los mantiene a raya, pero este flujo existió todo el año, y hoy la demanda aflojó", tranquiliza Marini.

En cuanto a si el precio del dólar está atrasado, realiza una diferenciación muy clara: "En el caso de los dólares financieros, no tiene demasiado sentido plantearlo en términos de ´atrasado´ como sí lo podríamos plantear para el tipo de cambio oficial. Es el tipo de cambio que determina el mercado, por lo tanto es de equilibrio".

En el caso del dólar oficial, Marini considera que "este nivel sí puede ser problemático porque te exacerba el déficit de servicios (turismo) y en parte las importaciones de bienes, pero con los flujos financieros las cuentas externas cierran bien en 2025".

Para Colina, según el BCRA, el tipo de cambio multilateral está al nivel de la década del ´90, por lo que "me preocupa el precio actual porque en esa época había muchas menos distorsiones que ahora, menos presión impositiva, menos regulaciones, era una economía más eficiente. En este contexto, con una presión impositiva 60% mayor que en ese entonces, con muchas regulaciones distorsivas y un costo laboral muy alto, la economía está menos preparada para competir con un dólar a $1.000", concluye.-

* Para www.iprofesional.com