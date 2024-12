Qué se elige y qué se juega en Santa Fe en 2025

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pondrá en juego el año próximo su alto nivel de aprobación a dos bandas: los comicios legislativos nacionales, donde la provincia debe renovar nueve bancas en la Cámara de Diputados, y las elecciones de convencionales que parirán una nueva Constitución provincial, que podría habilitar la reelección del mandatario.

Santa Fe elegirá 69 convencionales constituyentes el 13 de abril: 50 por distrito único y 19 por cada uno de los departamentos que componen la provincia. La oferta electoral para los comicios nacionales se acomodará seguramente a partir de ese test provincial.

El oficialismo (UCR+PRO+PS)

La coalición que encabeza el gobernador Pullaro tendrá un desafío mayúsculo: en las elecciones locales competirá bajo el mismo paraguas, pero a nivel nacional todo hace presumir que sus integrantes jugarán por separado. Radicales, socialistas y el PRO tendrían libertad para sumarse a distintas propuestas nacionales, por lo que la fórmula local de confluencia electoral, que tan buenos réditos le dio en 2023, no se replicaría en la puja por las bancas de Diputados.

Los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe aportan hoy en el Congreso seis bancas, aunque la sociedad que se logró en la provincia no se replica en la cámara baja. El socialismo tiene en Mónica Fein a una de sus representantes. Integra el bloque Encuentro Federal, que conduce Miguel Pichetto, y se espera que busque retener su banca.

El radicalismo arriesga los asientos de Mario Barletta y Melina Giorgi. Responden a Pullaro y no forman parte del bloque de la UCR que tiene como jefe a Rodrigo de Loredo. Con las puertas abiertas para su reelección, el gobernador no tendría que ensayar en este turno electoral la construcción de su sucesión. De todas maneras, existe la posibilidad de que algún integrante de su gabinete pueda encabezar la lista para la cámara baja. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, es un nombre del riñón del mandatario que podría jugar. Lisandro Enrico, titular de la cartera de Obras Públicas, es otra ficha, aunque no 100% pullarista, que puede estar en el tablero.

El PRO debe revalidar las bancas de Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina. A Chumpitaz, el primer dirigente amarillo que apostó todas sus fichas por Pullaro, muchas versiones lo acercan a La Libertad Avanza como posible candidato para retener su lugar en la cámara baja. Tallará allí la lapicera de la presidenta del partido, la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien buscará apuntar un nombre propio. ¿El partido jugará solo o en alianza con Pullaro? En la segunda opción, el nombre de una mujer que acompañe a la cabeza de lista pullarista podría ser ocupado por la secretaria de Transporte, Renata Ghilotti.

El peronismo de CFK

El PJ santafesino atraviesa un proceso de recomposición tras la derrota en las elecciones del año pasado que lo sacaron del poder. Las distintas tribus intentaron en los últimos meses un acercamiento que, en la práctica, no logra cristalizarse. Las divisiones se exponen en la relación que mantiene cada sector con Pullaro, que ha marcado la agenda provincial y a quien no han logrado oponerle proyectos y propuestas.



Sectores vinculados con el kirchnerismo, como el que conduce Agustín Rossi, trabajan pensando en las elecciones de medio término. El exministro buscará llegar una vez más a la cámara baja. La Cámpora busca establecer una conducción. Con Marcos Cleri corrido de la escena, Florencia Carignano asoma la cabeza. La organización que comanda Máximo Kirchner debe defender la banca que ocupa Magalí Mastaler.

Por su parte, el Movimiento Evita parece más inclinado al armado provincial y a la pelea en Rosario, pero Eduardo Toniolli, uno de sus principales dirigentes en Santa Fe, también finaliza su mandato en el Congreso y podría buscar su reelección.

El otro peronismo

Fuera de la órbita K, el exgobernador Omar Perotti juega en línea con alguna de las propuestas de Unidos. Su espacio parece en este momento más ocupado en pulsear por lugares en la Asamblea Constituyente que por las bancas nacionales. Sin embargo, pone en juego el escaño de Roberto Mirabella, ficha puesta para el tablero de 2025.

Algo parecido ocurre con el sector del senador Marcelo Lewandowski, más ocupado en ver cómo competirá en la instancia por la reforma de la carta magna.

La Libertad Avanza

La tribu libertaria tiene como uno de sus grandes objetivos para 2025 sumar bancas en Diputados. La expectativa es que el sello partidario traccione, más allá de los nombres que encabecen su oferta electoral. Actualmente tiene tres bancas, pero todas conseguidas el año pasado, por lo que no pone ninguna en juego en 2025.

Su principal referente provincial, aliada de Karina Milei, la diputada Romina Diez, podría jugar fuerte en la Convencional constituyente. En La Libertad Avanza creen que le sobrarán nombres para jugar en la disputa legislativa. Estiman que figuras del empresariado y representantes de distintas entidades, desvinculados hasta ahora de la política, podrían sumarse a la aventura de las candidaturas.

Además, La Libertad Avanza aspira a lograr el salto de dirigentes de distintos partidos que pueden sentirse abrigados por la propuesta del oficialismo. Miran, especialmente, para el lado del PRO. De allí surge, por ejemplo, el nombre de Chumpitaz. De cualquier modo, la lapicera libertaria en Santa Fe está monopolizada por Diez, quien podría ubicar en la lista a gente de su confianza, como el vicepresidente del partido, Agustín Pellegrini, o el abogado Marcos Peyrano.

La avenida del medio

Hacemos por Nuestra Argentina, el artefacto electoral del exgobernador cordobés y excandidato presidencial Juan Schiaretti, continuaría su alianza con el socialismo a nivel nacional, tal como sucedió el año pasado. Esa aventura le permitió ubicar en el Congreso al diputado Esteban Paulón. Podría buscar ahora empujar la apuesta para sostener la banca de la exintendenta rosarina Fein.

La apuesta de Somos Vida

La diputada provincial Amalia Granata jugaría todo su caudal electoral en la compulsa por la reforma constitucional, pero no desecha la posibilidad de ensanchar su base provincial. Se estima que la exmodelo y presentadora de TV buscará encabezar una de las listas para la elección de convencionales constituyentes y profundizar su rol opositor a Pullaro. Sin embargo, no se descarta un acercamiento con el mileísmo.

La izquierda

Las diferentes fuerzas que integran la izquierda no manejan aún nombres para sus candidaturas, más allá de que naturalmente surjan los de Octavio Crivaro y Carla Deiana, quienes lideran distintas corrientes dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

El espacio tiene la decisión de competir en todos los frentes: la elección municipal, la disputa por las bancas en Diputados y en la de convencionales constituyentes.

La instancia municipal

Además de los comicios legislativos nacionales y de las elecciones de convencionales, Santa Fe irá a la urnas para elegir las autoridades de 19 intendencias (14 están en poder de Unidos), la presidencia comunal en más de 300 pueblos y los concejos deliberantes de 65 localidades.

La instancia municipal se desarrollará en dos fechas. Las primarias se celebrarán el 13 de abril junto a la elección de convencionales. Las generales serán el 29 de junio.

Con información de Letra P, sobre una nota de Mauro Aguilar