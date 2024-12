Luis Petri aseguró que Victoria Villarruel “no debió presidir la sesión” que expulsó a Kueider del Senado

Luego de que el quiebre entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel se profundizara producto de las irregularidades que revistieron a la sesión convocada para tratar la destitución del senador entrerriano Edgardo Kueider, el ministro de Defensa, Luis Petri, secundó la postura encarnada por el jefe de Estado al señalar que la desprolijidad podría provocar que la votación sea considerada inválida. “No puede cumplir doble rol”, remarcó el funcionario público sobre la situación que atraviesa la titular del Senado de la Nación.

Con un total de 61 votos a favor de la expulsión del integrante del bloque de Unión por la Patria (UP), la postura emitida por el Cámara Alta podría ser anulada por la Justicia, si esta llegara ser considerada nula. La posibilidad de que la medida fuera revertida surgió porque Villarruel presidió la reunión, cuando se suponía que debía estar al frente de la Presidencia por el viaje que realizó Milei a Italia este fin de semana.

“El tema es si esa sesión terminará cayéndose o no, porque lo cierto es que ella no debió presidir la sesión”, sentenció el también abogado al advertir que “ahora va a ser cuestionada judicialmente y, claramente, tiene graves vicios”. A pesar de que señaló que el problema no sería el volver a reunir los votos, ya que una amplia mayoría estuvo a favor de que el entrerriano fuera removido de su banca, apuntó que “está demostrado técnicamente que no debía estar en ese momento presidiendo el Senado sino ejerciendo funciones en la Presidencia de la Nación”.

El ministro fue uno de los invitados en el programa de Mirtha Legrand, emitido por El Trece durante la noche del sábado, en donde dejó en claro que el fallo no habría sido del presidente. “Se había comunicado por sistema el día martes que el presidente se ausentaba y se iba a Italia”, destacó, para luego recordar que el viaje se había programado desde la última visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la Argentina.

“En caso de ausencia del presidente automática e inmediatamente, porque no puede haber acefalia, quien lo reemplaza por constitución es la vicepresidenta”, explicó Petri al indicar que era inconstitucional que Villarruel cumpliera doble rol, en referencia a haber quedado a cargo de las funciones presidenciales y de presidir el Senado. Incluso, resaltó que la convocatoria había sido hecha por la vicepresidente al señalar que “el presidente y el Poder Ejecutivo no interviene en las convocatorias de las cámaras legislativas porque son independientes”.

De la misma manera, el titular de la cartera de Defensa nacional reconoció que el lazo institucional entre Milei y Villarruel sufrió un cortocircuito, tras considerar que la sesión debería haber sido presidida por el presidente provisional de la Cámara Alta. Luego de aclarar que la relación entre el presidente y su segunda sería meramente “institucional”, consideró que “en estas cosas no funcionó ni siquiera lo institucional, porque desde el momento de la notificación del presidente debería haber presidido el presidente previsional del Senado”.

A modo de defensa, la titular del Senado defendió su ejercicio en la sesión al reportar que no había sido notificada por el escribano presidencial sobre la salida del país del mandatario. Después de que la funcionaria pública fuera cuestionada en las redes sociales sobre su actitud, la misma le explicó a un usuario que estaba en condiciones de presidir la sesión por no haber firmado el acta correspondiente.

“Hasta que no me traspasan el poder, soy vicepresidente. Y eso se hace informándomelo el escribano de presidencia”, aclaró la abogada al informar que la firma del acta se realizó el jueves a las 19 horas, es decir, horas después de que ocurriera la votación. No obstante, esta versión fue desmentida por fuentes cercanas a la presidencia que le confiaron a Infobae que el martes a las 8:37 horas se le había enviado un documento en PDF de la Casa Militar para notificarla sobre el día y horarios en los que se ausentaría Milei.

Mirtha Legrand cuestionó a Petri por el precio de los medicamentos

En medio de un breve repaso que el ministro realizó sobre los logros alcanzados durante el primer año de gestión, entre ellos, el equilibrio fiscal y el descenso en los índices de inflación mensuales, la Chiqui cuestionó el deterioro en la calidad de vida que sufrió parte de la población que se encontrarían desempleada. “Hay mucha gente que lo está pasando mal, ministro. Los remedios... ¿Usted compra los remedios? Imposible comprarlos”, consideró la conductora respecto al incremento que se aplicó recientemente.

Frente a esto, el titular de la cartera de Defensa respondió: “Han aumentado, es verdad, pero vos fijate la inflación como viene bajando. Lo que pasa es que hay una distorsión de precios”, tras señalar que los controles de precios que se aplicaron durante la última administración generaron el desbalance.

“Claramente, sabemos que no todo el mundo la está pasando bien y que algunos la están pasando mal, pero infinitamente son menos de los que la estaban pasando mal antes”, subrayó Petri al resaltar que el sueldo creció en dólares. “El sueldo en dólares el año pasado era de USD 300, hoy el sueldo es de USD 1.100″, indicó al destacar que se disminuyó la brecha y se aumentó la confianza internacional sobre el modelo económico aplicado en el país.

