Diego Milito es el nuevo presidente de Racing Club

En una jornada histórica para Racing, el ídolo y referente indiscutido, Diego Milito, fue elegido como nuevo presidente de la institución.

La fórmula Milito - Saja se impuso con contundencia sobre la dupla oficialista Devia - Blanco en una elección que batió récords de participación con más de 16.000 socios emitiendo su voto.

Se estima que la dupla ganadora obtuvo alrededor del 60% de los votos.

Los más destacado de las votaciones en Racing

La elección se llevó a cabo en el Estadio Presidente Perón y culminó a las 18 horas del 15 de diciembre de 2024. La alta participación reflejó la gran expectativa que generaba esta contienda electoral, marcada por la tensión y las acusaciones cruzadas entre ambos espacios.

Milito llega a la presidencia con la promesa de un salto de calidad para la institución. Durante su campaña, el exdelantero criticó la actual gestión, especialmente en lo que respecta a la infraestructura del estadio y la falta de profesionalización en ciertas áreas. Su propuesta se basa en la modernización del club y la apuesta por un proyecto deportivo ambicioso.

El oficialismo, por su parte, basó su campaña en los logros obtenidos durante los 11 años de gestión de Víctor Blanco. Un club saneado, con superávit económico y títulos deportivos, fueron los argumentos principales para la continuidad del proyecto encabezado por Christian Devia.

Un punto de incertidumbre es el futuro del actual entrenador, Gustavo Costas. Si bien ambas listas lo ratificaron como DT, el propio Costas manifestó su duda sobre su continuidad: “No puedo analizar nada porque no sé si me voy a quedar o no me voy a quedar”.

