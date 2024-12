Messi se enfrentará a un rival inédito en el inicio del 2025: no pudo en el Mundial de Clubes del 2006

Inter Miami y Lionel Messi ya piensan en un 2025 cargado de retos para un proyecto donde Javier Mascherano se estrenará como primer entrenador de un club donde David Beckham ya busca fichajes. Mientras se trabaja alrededor de la potenciación de la plantilla, el conjunto de La Florida ya conoce su primer rival para el año que viene. Se viene un oponente inédito para el futbolista de la Selección Argentina y al cual no pudo enfrentar en el Mundial de clubes del año 2006.

Por medio de sus redes sociales como página web tica de México confirmó un amistoso frente al Inter Miami de Lionel Andrés Messi para el próximo 18 de enero. Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, será el hogar del primer encuentro de preparación para el equipo de La Florida pensando en una temporada donde nuevamente la MLS volverá a suponer el gran desafío en el horizonte. No olvidemos que la temporada regular del soccer de los Estados Unidos no iniciará hasta el próximo mes de febrero. La Pulga sigue conociendo a sus oponentes después de que se haya anunciado igualmente su primer rival para la Copa de Campeones de la CONCACAF.

No hablamos ni mucho menos de la primera vez que Messi se podía encontrar convocado para medirse con el conjunto mexicano. Allá por finales del año 2006, Barcelona se iba a Japón para disputar el Mundial de Clubes como campeón de la Copa de Europa y Messi cuyas lesiones le sacaron del encuentro frente a Las Águilas. Una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y concretamente el 12 de noviembre del 2006 frente a Zaragoza como local evitó que Lionel Andrés pudiese decir presente en la semifinal del certamen por el mítico estadio de Yokohama.

Una fecha donde Barcelona sacó a relucir todo su potencial frente al equipo mexicano. Ronaldinho, Rafa Márquez, Deco y otras estrellas fueron claves para conseguir un triunfo 4 a 0 que Messi tuvo que ver desde las gradas y que fue la antesala de la final perdida frente al Internacional de Porto Alegre de Alexandre Pato días más tarde. Casi 18 años más tarde, Messi finalmente se podrá medir con quien para muchos supone el equipo más importante de la primera división mexicana. Se espera por un lleno completo en la ciudad de Las Vegas para lo que supondrá la primera excursión del argentino a la urbe del pecado.

“Esperamos que sea un partido competitivo y emocionante, uno que beneficie a ambos clubs en su crecimiento continuo e inspire a nuestros aficionados alrededor del mundo”, declaró el presidente del América, Santiago Baños, en palabras recogidas en el comunicado que hizo oficial el que hasta la fecha supone el primer desafío formal para Javier Mascherano como Lionel Messi en el 2025. De momento ambas entidades argentinas se encuentran de vacaciones a la espera de que la directiva pueda reforzar de la mejor manera una plantilla obligada a buscar un paso al frente.

El historial de Messi vs. clubes de México

Será el quinto round en cuestión. Con Barcelona La Pulga derrotó en amistoso al León por 6-0 allá por el 2006 y venció al Atlanta por 3-1 en las semis del Mundial de Clubes del 2009. 1-1 con Chivas en amistoso también aparece en el horizonte. Ya con Inter Miami, derrotó a Cruz Azul por 2-1 en la Leagues Cup 2023 y cayó frente a Monterrey por 3 a 1 en la última edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Messi espera por la gala del The Best

No nos olvidemos que el futbolista del Inter Miami defiende el premio será entregado a lo largo de las próximas horas y de manera telemática por FIFA. Si bien ni mucho menos parte como favorito en las quinielas, podríamos estar ante la última gran gala donde Lionel Andrés Messi fuese convocado para los principales premios de este juego. Veremos si Gianni Infantino o no tiene preparada alguna sorpresa alrededor del tema.

Fuente: bolavip