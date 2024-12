La Libertad Avanza insistirá con la suspensión de Oscar Parrilli en el Senado

El bloque de La Libertad Avanza insistirá con la suspensión de la banca de Oscar Parrilli en el Senado. La situación es que, tras la expulsión de Edgardo Kueider, el oficialismo perdió una silla en la Cámara alta. El lugar del legislador investigado puede ser recuperado por el kirchnerismo si Stefania Cora ocupa el lugar. Así, Unión por la Patria estaría a tres personas de lograr el quórum por sí solos.

De esa manera, es un hecho que el oficialismo retomará la embestida contra el kirchnerista. Así lo confirmó a TN el libertario Bartolomé Abdala, quien presentó el pedido de suspensión pero no logró la mayoría de los dos tercios para poder tratarlo. Es por eso que será una discusión para el periodo parlamentario del año próximo.

En ese sentido, el Presidente Provisional del Senado afirmó: «El senador (Oscar) Parrilli está procesado en la causa de la AMIA, está acusado por Traición a la Patria, un hecho gravísimo y es protegido por el kirchnerismo». A lo que agregó: «Habrá que seguirlo en las comisiones respectivas (Asuntos Constitucionales) el próximo año».

Al mismo tiempo, aseguró: «Llegado el momento se pedirán las preferencias necesarias». Según explicó: «Entendemos que el senador Parrilli, con las acusaciones que tiene, con el proceso que tiene, no está a la altura, no tiene la envergadura moral para ser miembro de esta casa”. De esta manera, el oficialismo buscará volver a poner sobre la mesa el debate del proyecto Ficha Limpia.

La respuesta de Oscar Parrilli

Luego de que el bloque de La Libertad Avanza quiera meter a Parrilli en la misma bolsa que Kueider, el senador kirchnerista remarcó: «No tengo ningún problema en que traten mi caso». Además, aclaró: «Tengo para mostrar las causas judiciales que me inventaron».

Bajo ese marco, continuó: «En el caso del Memorándum con Irán hubo diez jueces y fiscales que dijeron que no hubo delito, que no había que investigar, ¿y qué hizo la Corte? Como no les gustaron los fallos, dijo investiguen y nombró otro tribunal». Y agregó: «¿Y qué casualidad, saben cuál es ese tribunal? El que jugaba al paddle en Olivos con Macri».

La Libertad Avanza buscará retomar Ficha Limpia

La expulsión de Kueider y la insistencia en que Parrilli corra la misma suerte volvió a despertar en el oficialismo la necesidad de tratar el proyecto Ficha Limpia. La iniciativa es una modificación a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos que busca impedir que los candidatos con condenas por corrupción puedan postularse a cargos nacionales.

Sin embargo, el tratamiento en el Congreso fracasó. Bajo ese marco, Abdala remarcó que «es importante» que se de el debate. De esa manera aseguró: «Creo que ningún congresal que tenga causas judiciales, que esté procesado, puede ser candidato». Por lo tanto, insistió: «Tenemos que trabajar mucho por la Ficha Limpia para limpiar el Congreso de corruptos».

No obstante, reconoció las dificultades de construir mayorías para el oficialismo, ya que son solamente seis senadores. Sin embargo, recordó: «Está en la agenda de la campaña. Nosotros ya lo dijimos en campaña y es lo que venimos haciendo, y por eso el presidente tiene tanta aceptación entre los argentinos».

