Problemas para el Chelsea de Enzo Fernández: el club admitió el doping de un futbolista de su plantel

El temblor se sintió en todo el fútbol europeo con la noticia que sacudió a la Premier League este martes 17 de diciembre. Mykhaylo Mudryk, compañero de Enzo Fernández en el Chelsea, dio positivo en una prueba que se le realizó de antidopaje, con lo cual la FA (Federación Inglesa) lo notificó de que se le estará informando sobre una sanción en las próximas horas.

”El Chelsea Football Club puede confirmar que la Asociación de Fútbol se puso en contacto recientemente con nuestro jugador Mykhailo Mudryk en relación con un resultado adverso en una prueba de orina de rutina”, comunicó en las primeras horas de la jornada la institución de Stamford Bridge mediante sus canales oficiales.

Sobre el mismo tema, el club de Londres en su sitio web oficial explicó: ”Tanto el Club como Mykhailo respaldan plenamente el programa de pruebas de la FA y todos nuestros jugadores, incluido Mykhailo, se someten a pruebas con regularidad. Mykhailo ha confirmado categóricamente que nunca ha consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida”.

Asimismo, Chelsea advirtió, principalmente para sus socios e hinchas, que iniciarán una investigación para dar con lo sucedido: ”Tanto Mykhailo como el Club trabajarán ahora con las autoridades pertinentes para establecer qué ha provocado el resultado adverso”.

Mykhailo Mudryk se declara inocente

El jugador ucraniano implicado en el asunto, frente a la abrumadora noticia, se expresó en sus redes sociales: “Puedo confirmar que me han notificado que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida. Esto ha sido una sorpresa total, ya que NUNCA he consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna norma, y ​​estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo pudo ocurrir esto”.

Del mismo modo, Mudryk resaltó insistentemente que, de haber injerido una sustancia indebida, lo hizo sin su consentimiento: “Sé que no he hecho nada malo y mantengo la esperanza de volver pronto al terreno de juego. No puedo decir más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda”.

La FA informará próximamente sobre una sanción

Tanto el Chelsea como Mudryk ahora esperan la segunda parte de la notificación de la Federación Inglesa, en la cual se le comunicará sobre una sanción que podría ser, dependiendo la sustancia detectada, de partidos, meses o más de un año de suspensión. De todas formas, el futbolista, sea cual fuere la pena, tendrá la posibilidad de dar sus explicaciones y de apelar.

Fuente: bolavip