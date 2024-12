El Banco Central sigue con la compra de reservas: las tres razones de este envión

El Banco Central (BCRA) encadenó su décima jornada consecutiva de compras en el mercado cambiario el lunes, luego de acumular casi u$s700 millones la semana pasada. Este resultado se atribuye principalmente a la disminución en la demanda de divisas por parte del sector privado.

De acuerdo con dos informes privados, la liquidación de dólares provenientes de emisiones de Obligaciones Negociables (ON) por parte del sector energético, junto con el efecto del blanqueo de capitales, continúan siendo factores clave que impulsan al organismo a fortalecer su balance de cara al cierre del año. En un tercer factor, se suma de acuerdo a PPI, la dinámica de los dólares financieros que ofician de una suerte de incentivo.

"Esta semana el BCRA también podría gozar de una muy buena performance, ya que se liquidará la ON de Pampa Energía por US$360 millones colocada la semana pasada en el exterior. Más allá de esto puntual, como siempre decimos, es tan clave que los dólares del blanqueo continúen canalizándose hacia préstamos como que el spread tasa-dólar siga siendo atractivo para incentivar a los exportadores e importadores a extender el carry trade", explicó en su informe mensual.

Pero detengámosnos en el blanqueo de capitales que explica la mitad de las divisas que compra el organismo: ¿a qué se debe este fenómeno?

Efecto blanqueo: cómo impacta en las reservas

Sin considerar las emisiones de deuda corporativa, gran parte de este fenómeno de racha positiva se explica por la liquidación de créditos en dólares. Estas operaciones corresponden a las financiaciones bancarias facilitadas por la inesperada y significativa liquidez generada en el sistema financiero tras la implementación del programa de regularización de activos iniciado a mediados de agosto. Así lo menciona un informe especial de Aurum Valores del lunes.

Entre finales de octubre y el 10 de este mes, el stock de crédito en dólares al sector privado aumentó en u$s1.235 millones. “En ese mismo período, el Banco Central adquirió u$s2.065 millones en el mercado de cambios, lo que evidencia que este canal, alimentado por los dólares provenientes del blanqueo, fue una de las principales fuentes de divisas para la autoridad monetaria. De hecho, el aumento del crédito en dólares explica el 60% de la acumulación reciente de reservas del BCRA”, destacó un informe especial de la consultora Aurum.

No obstante, el aumento de la liquidez en dólares dentro del sistema bancario aún no muestra signos de estabilidad. Desde la finalización del blanqueo, cuando los depósitos privados en dólares alcanzaron un pico de u$s34.611 millones, el stock ha registrado una disminución diaria, acumulando una caída total de u$s2.783 millones. Aunque este retroceso es menor al esperado inicialmente, la tendencia todavía no se ha detenido. De todas maneras, para PPI la liquidez sigue manteniéndose en máximos de la era Milei.

De todas formas, Aurum destaca que el ratio entre crédito y depósitos en dólares pasó del 24% al 30%, acercándose al promedio histórico previo.

En el segundo trimestre, este ratio había alcanzado el 37%. Por lo tanto, si el stock de depósitos en dólares no continuara disminuyendo (escenario que parece improbable según una reciente presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, quien proyectó una mejora en el crédito en dólares al sector privado), existiría un margen para que el stock de crédito en moneda dura aumente en más de u$s2.000 millones, según estimaciones de la consultora.

Con información de www.ambito.com