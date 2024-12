Lazos contra el individualismo: una estrategia para abordar la salud mental

Diciembre es mes de balances y en el área de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia consideran que este fue "un buen año". La afirmación, en medio de un contexto cuanto menos complejo tiene una explicación: el área fue jerarquizada y ahora es Subsecretaría, tiene un presupuesto específico asignado, hubo capacitaciones y avances en acciones regionales y se va materializando el Plan provincial que diseñó la gestión anterior. "2025 se proyecta como interesante", afirma Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional.

Mientras tanto, la salud mental aparece como prioridad en la agenda local e interprovincial, en organismos no estatales a nivel nacional, y en la región, donde el tema preocupa y encabeza planes de gobierno. Sobre este tema dialogó Chiesa con El Litoral. Pero también acerca de las acciones desarrolladas en la provincia para llegar a una interesante reflexión acerca de cómo reconstruir los lazos comunitarios en tiempos de "hombres (y mujeres) light".

- ¿Hay mayor demanda de atención en salud mental? ¿Cuánto está impactando el contexto general en la demanda que reciben?

- Nos encontramos en un primer momento con una demanda muy amplia en relación con las guardias. Eso hizo que prestemos más atención a la capacitación en ese sector y en las guardias soporte que tenemos en Santa Fe y Rosario, donde teníamos mayor número de consultas.

En el transcurso del año, esa demanda fue bajando y se estabilizó. La cuestión no está saldada y cuando tenés un año tan particular en cuanto a contextos sociales y culturales, con un tejido social un poco debilitado y un sujeto cada vez más narcisista, eso tiene impacto sobre la subjetividad de las personas.

- ¿Cuáles son las estrategias para abordar esta situación?

- La de Salud mental es una problemática que llegó para quedarse. En ese sentido, apuntamos fuertemente a las capacitaciones porque nos parecía importante que los equipos de salud estén preparados y sobre todo para las nuevas demandas sociales y las nuevas problemáticas de salud que se vienen presentando en los diferentes equipos. En ese sentido, más de 33 mil personas se capacitaron en la provincia con más de 330 propuestas de los equipos formadores.

Además, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemoró en octubre, se diseñó una agenda que atravesó el mes completo con el concepto de "A mi también me pasa", para pensar cómo las problemáticas de salud mental nos pueden atravesar a todos en cualquier momento de la vida.

Por otro lado, se creó la COPISMA que es la comisión interministerial para el abordaje de la salud mental y adicciones que permite poner en agenda y hacer un abordaje transversal de estas temáticas. Y se conformó la mesa permanente en Salud Mental de la Región Centro (que Santa Fe integra junto a Córdoba y Entre Ríos).



Por otro lado, en Santa Fe pusimos en vigencia un programa provincial de Juegotecas que ha resultado interesante, sobre todo en cuestiones de ludopatía que estuvieron en la agenda pública. Para ello se compraron 50 sets de juegos destinados a municipios y comunas, con la consigna de "jugar por jugar". Porque el juego posibilita encontrarse, vincularse y tener un espacio recreativo.

- A nivel oficial hay una construcción colectiva en materia de salud mental, y una estrategia coordinada en la Región Centro, pero también a nivel internacional. Cuando fueron las elecciones en Uruguay, este fue uno de los temas que las nuevas autoridades señalaron como eje de su gestión. ¿Por qué creés que el tema tiene esta preeminencia en las agendas públicas?

- La pandemia tuvo su efecto aunque es una problemática que se visibilizaba con anterioridad. Pero en ese momento se puso sobre el tapete. La pandemia tuvo un efecto subjetivo y cuando eso ocurre hay que hacer un abordaje porque, si no, estalla por todos lados.

Es importante que la agenda de los gobiernos y de la política aborde la salud mental como un problema, lo ponga sobre la mesa y lo pensemos en forma conjunta.



En la provincia participamos de la reunión de gabinete, junto a todos los ministros y allí pudimos exponer el plan provincial. Pudimos regularizar algunos dispositivos sustitutivos que tienden hacia la lógica no manicomial. Pensamos un área de Epidemiología en Salud Mental porque la construcción de datos es muy compleja y esta medida nos va a ayudar a compilar datos de los efectores y dispositivos para construir una política pública.

Otra resolución es sobre el abordaje de urgencias en salud mental pensada para hospitales generales con la concreción de protocolos de atención, y seguimiento y guías de abordaje. Y con la posibilidad de acompañar con capacitaciones a equipos que están en las guardias y en territorio que son de salud en general: así como se atiende una fiebre, también se tiene que atender a una persona que llega con una crisis subjetiva. Pero, para que puedan dar respuesta, hay que darles herramientas.

- Hablabas de un momento en que los vínculos son más débiles y hay una exacerbación del narcisismo. ¿Cómo evaluás que esto impacta en la salud mental?

- Los sujetos somos tan variados que hay que ver como impacta en cada uno. Pero cuando los vínculos son más laxos, los lazos sociales están debilitados y el otro aparece como una figura "peligrosa" donde rige el "conmigo no te metas" y "yo con vos no me meto", esto se puede observar a simple vista. La relación entre vecinos que hace unos años era más estrecha y comunitaria tiene, ahora, más dificultades. Estamos en un contexto de "hombre light" como han dicho muchos teóricos y hay un mayor ensimismamiento. Por supuesto que esto tiene efectos subjetivos, de construcción de vínculos diferentes a los que uno venía más acostumbrado a visibilizar.

- ¿Cómo se modifica esta situación?

- Creo que recuperando los espacios públicos, colectivos y habitándolos, la trama se puede volver a reconstruir de una mejor manera. Acá el concepto de "nadie se salva solo" es una frase a retomar y fortalecer porque ahí es donde tenemos que apuntar: volver a juntarnos con los otros, retomar la creencia en la palabra, entender que el otro no es dañino ni peligroso, que me puede ayudar porque yo también puedo necesitar ayuda.

Por eso el lema de "A mi también me pasa" del mes de la salud mental en octubre. Porque esta situación nos atraviesa y la pregunta tiene que ser ¿cómo podemos colaborar todos con todos? Sobre todo en estos momentos en que la tendencia es al sálvese quien pueda, hay que ir construyendo un contradiscurso que no es sin dificultades.

- ¿Cómo se logra ese contradiscurso?

- La confianza en el otro es un punto que hay que trabajar. Recuperar y habitar espacios públicos y colectivos encontrarse, mirarse a los ojos, estrecharse la mano, contagia salud.

La pandemia nos ensimismó un montón porque nos enseñaron que el otro podía resultar peligroso si estaba a menos de un metro de distancia. Lo que tal vez no nos dijeron es que esa distancia era física, no afectiva, y nosotros tomamos que era todo junto.

Hay que retomar el concepto de que el otro ya no representa un peligro inminente, y empezar a habitar los lazos.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.