The Best 2024: Vinicius fue elegido como el mejor jugador del mundo, y dos argentinos fueron galardonados

Este marte en Doha, Qatar, la FIFA realizó de manera virtual una nueva edición del Premio The Best, el galardón que reconoce a los mejores jugadores, entrenadores y equipos del fútbol mundial.

La gala tuvo que hacerse de esta manera ya que la casa madre del fútbol internacional no encontró una fecha en el calendario para llevar adelante tan importante evento.

Vale recordar que los ganadores son seleccionados a través de un sistema de votación que otorga el 25% del peso a cada uno de estos grupos: periodistas, aficionados, capitanes de selecciones nacionales y entrenadores de selecciones.

Lo más destacado de los The Best 2024

Vinicius Júnior fue el ganador del The Best 2024 y le ganó la pulseada a Liones Messi y Rodri, quienes figuraban entre los favoritos del público.

Entre los argentinos nominados, Alejandro Garnacho se quedó con el Premio Puskás por su golazo al Everton y Dibu Martínez volvió a ser elegido como el el Mejor Arquero.

Un dato a destacar es que en el once ideal del 2024 no aparecen ni Messi ni Lautaro Martínez y el único argentino que lo integra es Dibu. Además, Carlo Ancelotti le ganó como mejor entrenador a Lionel Scaloni.

Vinicius ganó el The Best 2024

El futbolista brasilero del Real Madrid, fue galardonado con el The Best 2024, y quizás este premio tenga sabor a revancha para Vini tras haber obtenido el Balón de Oro.

Vinicius fue figura del Real Madrid campeón de La Liga de España y de la Champions League.





Fuente: 442