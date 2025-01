Kim Soo Hyun, actor de "Queen Of Tears" es nombrado embajador de Prada

El actor Kim Soo Hyun, estrella de la exitosa serie de Netflix "Queen Of Tears" fue nombrado embajador de la marca de lujo Prada.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la firma italiana de moda presentó al actor como nuevo embajador de marca: "Prada se complace en anunciar a Soohyun Kim, actor coreana, como embajador de la marca Prada".

De esta manera, el actor se une a otros embajadores como Byeon Wooseok, el grupo de K-Pop ENHYPEN, Sana de TWICE, Jaehuyn de NCT y Karina de aespa, entre otros.

¿Cuál es el patrimonio de Kim Soo Hyun?

Su reciente K-drama Queen of Tears, en el que también participó Kim Ji Won, superó a Crash Landing on You y se convirtió en la serie de tvN con mayor audiencia de todos los tiempos. Por su trayectoria e historial de éxitos, Kim Soo Hyun es el actor de K-drama mejor pagado en este momento.

Kim Soo Hyun es actualmente el actor de K-drama más rico. El intérprete tiene un asombroso patrimonio neto de $117 millones de wones (82.633.230,89 Peso argentino) a partir de 2024, según Tatler Asia. Soo Hyun se lleva a casa ₩ 500 millones por episodio de una serie.

Según Korea Times, para Queen of Tears , Kim Soo Hyun aceptó un recorte salarial debido a su asociación de larga data con el aclamado guionista del programa, Park Ji Eun, y se llevó a casa ₩ 5 mil millones por protagonizar la serie que comprende 16 episodios.

Fuente: Exitonia