TODO ROTO: cero diálogo

Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner siguen sin tener diálogo. Cerca del gobernador aseguran que eso sucede por “desinterés” de la expresidenta. En el Instituto Patria reina el silencio. En medio de la guerra, el peronismo sigue retrasando la discusión de una agenda urgente.

Desde que estalló la guerra, cuando el gobernador no respaldó a CFK en la pelea con el gobernador riojano Ricardo Quintela por la conducción del Partido Justicialista (PJ), no se abrió ninguna instancia de diálogo entre ambos.

En el entorno del mandatario de Buenos Aires aseguraron a Letra P que la comunicación está cortada por “desinterés” de ella. “La falta de diálogo con Cristina es una decisión de ella, que no tiene interés en que se produzca. Por más que nosotros queramos dialogar no hay disposición”, dijo la fuente. En el Instituto Patria, donde la jefa del PJ tiene su comando de operaciones, prefieren no contestar a las consultas de este medio.

La última vez que CFK y Kicillof se vieron fue en la reunión del Consejo del PJ bonaerense en Moreno al que convocó Máximo Kirchner. Fue una jornada tensa de la que también participó el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, en calidad de invitado y mostró la grieta del peronismo en toda su dimensión. En La Plata consideran que le tendieron “una emboscada” al gobernador.

48 horas después de aquel evento, Kicillof decidió no ir a la asunción de CFK en el PJ. Las invitaciones “de último momento” y el faltazo sumaron malestar en ambas tropas. Si bien trascendió que habría una convocatoria al partido a los gobernadores, en Buenos Aires afirman que no llegó ninguna invitación.

Agenda en espera

Kicillof y CFK tienen muchos temas por resolver si pretenden ser una opción competitiva en 2025, mientras La Libertad Avanza se expande en el principal distrito electoral del país cooptando ex macristas. La estrategia electoral del peronismo es una incógnita.

Lo primero que deberá acordar el peronismo es cuál es la mejor opción electoral en Buenos Aires. Elecciones concurrentes o desdobladas es la cuestión. CFK y Massa se anticiparon: dijeron que prefieren que los comicios nacionales y bonaerenses se realicen el mismo día. Parte de la tropa que acompaña al gobernador pide lo contrario. Kicillof esperará para tomar una decisión.

El destino final de las PASO a nivel nacional y la postura que sobre ello tenga Unión por la Patria en el Congreso podría torcer el rumbo de las decisiones. Como se dijo, la pelea es por el control de la lapicera para armar las listas. Las de candidaturas a la Cámara de Diputados nacional y las de las ocho secciones electorales bonaerenses para la Legislatura.

Caminos paralelos

Mientras esas conversaciones pendientes siguen en espera, Kicillof y CFK avanzan por caminos separados. La ex presidenta se mueve en su nuevo rol de presidenta del PJ encabezando reuniones con parte de la dirigencia peronista y desplegando su propia estrategia para enfrentar a Javier Milei.

Kicillof sigue su rumbo. En el último acto que encabezó con motivo del aniversario del primer año de gobierno de Milei, apenas unas horas después de la reunión del PJ en Moreno, llamó a “construir un inmenso frente” electoral para enfrentar a La Libertad Avanza.

Mientras tanto, su mesa política sigue armando en el territorio bajo el lema “Es con Axel”, algo que irrita a la tropa camporista.

* Para www.letrap.com.ar