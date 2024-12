Mensaje de Javier Milei a Mauricio Macri y al PRO: “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”

A días de que comience un nuevo año electoral en la Argentina, que será un verdadero desafío para el Gobierno, el presidente Javier Milei envió un claro mensaje a Mauricio Macri, en medio de los tironeos entre La Libertad Avanza y el PRO, que no terminan de consolidar una alianza electoral.

En un adelanto de una entrevista que le hizo Forbes Argentina, el Presidente habló directamente de lo que será la estrategia para las elecciones legislativas de 2025, en las que buscará consolidar una fuerza propia en el Congreso de la Nación, con o sin el PRO: "O vamos juntos en todo o vamos separados".

La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri entró en su peor momento desde hace algunas semanas, puntualmente luego de la fallida sesión para tratar el proyecto de Ficha Limpia, convocada por el jefe de la bancada del PRO en el Congreso y saboteada de manera premeditada por el Ejecutivo a través de casi una decena de diputados libertarios que, horas antes, habían confirmado su presencia. Esa actitud detonó el vínculo, según confiaron fuentes a Infobae.

Por eso, y en clave electoral, desde La Libertad Avanza apuestan a cooptar referentes clave de otros partidos de cara a los comicios, más allá de que la estrategia final aún no esté definida. La acérrima defensa de Javier Milei sobre Cristian Ritondo y la incorporación de Diego Kravetz, cuando el diálogo con Mauricio Macri sigue roto, demostró que, por ahora, se impone la estrategia de “salir a pescar” en otras fuerzas políticas para saldar el déficit propio.

“Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido. El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve", consideró Milei en el reportaje.

En ese sentido, al ser consultado sobre si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri candidatos en determinadas jurisdicciones, el Presidente respondió que será a todo o nada: "No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas".

El día que le dijeron que sería presidente

Milei admitió que nunca pensó que sería presidente. “Nunca estuvo en mis planes”, reconoció, pero contó que todo cambió cuando entró como diputado al Congreso y empezó la campaña electoral presidencial.

“Entonces, me tuve que involucrar. Ganamos dos bancas de Diputados y cuando hicimos el sorteo de la dieta, en Mar del Plata, nos encontramos que en las escalinatas del Costa Galana se habían juntado más de 10.000 personas. Entonces mi hermana dijo: ‘Vas a ser presidente’. No le erró. No estaba en mis planes ni mis aspiraciones, nunca lo había pensado hasta que mi hermana me dijo eso. (...) Después, todo lo que pasó fue increíble”, relató Milei.

El cepo y la Convertibilidad

Sobre su plan económico, el mandatario explicó que la evolución ya, a un año de gestión, es más trascendental que la Convertibilidad del gobierno de Carlos Menem: "Este programa es mejor y mucho más consistente porque está construido desde el equilibrio fiscal. Además, lo logramos sin una hiperinflación previa, sin una expropiación tipo de Plan Bonex, no hicimos controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas".

Milei detalló que su programa “genera una inflación inducida de 2,5% mensual” y consideró que “en la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5% mensual, habilita que pasemos a bajar el crawling peg al 1%”, por lo que cuando eso pase “vamos a tener una inflación objetivo de 1,5%”.

“Si eso persiste, estamos en condiciones de ir a una parte vinculada ya a la flotación limpia y si resolvemos el problema de stock del Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo”, anticipó al respecto.

En ese sentido, Milei explicó que “se tienen que cumplir esas tres metas para que podamos abrir el cepo sabiendo que no va a generar inestabilidad de la demanda de dinero. Ese es el eje central. Ya tenemos menos inflación que el mundo".

Vacaciones en Brasil y tipo de cambio

El Presidente descartó que sea una “anomalía” que muchos argentinos este verano se vayan de vacaciones a Brasil como consecuencia del dólar barato. “La anomalía fueron los últimos 20 años de la Argentina. Hay subyacente una discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no (...). En 2002 no se iba nadie de vacaciones. Teníamos un superávit de cuenta corriente, que tuvo un pico de 16 puntos el PBI, después fue 8 y entraban dólares hasta por las orejas. La pregunta es si estábamos bien, porque fue uno de los peores momentos de la historia argentina. Cuando hacés las cosas mal, tu moneda se deprecia. La contracara es que destruís los salarios reales”, consideró.

También descartó que, como dice un sector de los analistas económicos, haya atraso cambiario: "Primer punto: una forma que refleja que tenés atraso cambiario es que tenés el tipo de cambio fijo y perdés reservas. Argentina en el último año compró cerca de US$ 25.000 millones, con lo cual no vendría a ser el caso. Otro indicador de atraso cambiario es que lo cubrís con endeudamiento. Argentina en el último año canceló deuda por US$ 35.000 millones. Y otra forma es que estés sosteniendo el dólar subiendo la tasa de interés. Recibimos la economía argentina con una tasa de interés del 235% y hoy es del 35%. Por lo tanto, no están ninguno de los mecanismos con los cuales generás apreciación cambiaria".

Su relación con Luis “Toto” Caputo, EEUU y el Mercosur

Milei comentó su relación con el ministro de Economía “es fabulosa" y amplió: “Tenemos un vínculo simbiótico. Estoy orgulloso y feliz no solo de haber elegido a un tipo verdaderamente brillante como es Toto Caputo, sino que además es un excelente ser humano y me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo".

El presidente se mostró satisfecho con todo el equipo económico: “Disfruto hablando con ellos. A veces nos juntamos a cenar para discutir de Economía. Todos los que nos criticaron, erraron. Estos mandriles econochantas o econochantas mandriles o econochantas de Mandrilandia. Había un imbécil que decía que si hacíamos todo bien teníamos 300% inflación”.

Además, a partir de la asunción nuevamente de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Milei destacó que la idea del gobierno argentino es ir hacia un tratado de libre comercio con el país del norte del continente: “Es el objetivo”.

El mandatario contó que, como actual presidente del Mercosur, planteó tres puntos en la agenda. “Por un lado, una agenda de seguridad contra el narcoterrorismo. Es un trabajo de suma importancia. Vamos a hacer controles comunes. La agenda puertas adentro es empezar a bajar el arancel externo, eliminar las barreras para-arancelarias, empezar a tratar de que pase de ser una simple unión aduanera defectuosa“, explicó.

También contó que propuso que cada uno de los países tenga libertad de poder negociar tratados de libre comercio. “Si no, el Mercosur se convierte en una carga, y nosotros lo que necesitamos es comercializar, no cerrarnos. A efectos prácticos, no ha funcionado como una herramienta para promover el comercio. No digo salir del Mercosur, lo que digo es cambiar las condiciones en las cuales nos relacionamos porque nos estamos perjudicando todos. Dentro de esa agenda, vamos a avanzar en un tratado libre comercio".

