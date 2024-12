Javier Milei: «Voy a hacer lo que sea necesario para que los argentinos vivan mucho mejor»

El presidente de la Argentina, Javier Milei, repasó su primer año de gestión, adelantó objetivos para 2025 y respondió a sus críticos que sostienen que el país está caro en dólares. «¿Vos querés que los argentinos sigan viviendo con salarios miserables de US$ 300 como cuando asumimos? ¿O preferís como hoy que tengan salarios de US$ 1.100? Yo prefiero que tengan salarios de US$ 1.100».

En un anticipo de la entrevista para Forbes que podrá verse completa el 29 de diciembre, Milei dijo: «Claramente soy un outsider. Nunca estuvo en mis planes ser presidente hasta que me involucré en la campaña. Siempre doy este ejemplo: es muy lindo ir a ver un partido de Argentina en la tribuna, pero por más que grites, la pelota no se mueve. Los goles los hace Messi. Entonces, me tuve que involucrar”, expresó Milei sobre su llegada a la presidencia.

Consultado sobre la inflación, Milei destacó: «Recibimos en diciembre una inflación viajando al 54%, equivalente al 17.000% anual. El último dato dio 1,4%, o sea que es un poco más de 15%. Bajamos sustancialmente la tasa de inflación. Hoy estamos arreglando el desastre que dejó el kirchnerismo de haber utilizado las tarifas en sentido político para tratar de pisar la inflación».

En cuanto a su vínculo con el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: «Es fabulosa. Tenemos un vínculo simbiótico. Estoy orgulloso y feliz no solo de haber elegido a un tipo verdaderamente brillante como es Toto Caputo, sino que además es un excelente ser humano. Me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo».

Milei promete un tratado de libre comercio con Estados Unidos para el 2025

El economista libertario también se refirió a sus intenciones comerciales con Estados Unidos: «Es el objetivo. Vamos a avanzar en un tratado de libre comercio. No tengan dudas. Voy a hacer lo que sea necesario para que los argentinos vivan mucho mejor». Respecto al Mercosur, planteó: “Nosotros lo que necesitamos es comercializar, no cerrarnos».

Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso con el país: «Haremos lo necesario para que los argentinos vivan mucho mejor». La entrevista completa estará disponible en formato audiovisual y en la edición impresa de Forbes Anuario-Verano.

Con información de www.elintransigente.com