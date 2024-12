Olivares: "No hay aumento de alícuotas de impuestos para ningún sector productivo"

El ministro de Economía, Pablo Olivares, valoró el proceso de construcción de la Ley Tributaria sancionada por la Legislatura, niega que haya una mayor presión tributaria como dijeron sectores de la oposición en el debate Diputados y puso como ejemplo la vigencia de la estabilidad fiscal para pymes y el mix de actualización para Inmobiliarios.

En diálogo con El Litoral fundamentó la decisión de gravar a determinadas operaciones de billeteras virtuales y a plataformas radicadas en el exterior y que le facturan a santafesinos.

"En los impuestos para los ciudadanos propietarios de inmuebles o de vehículos los incrementos están atados a la inflación y a salarios. No veo un incremento de la carga tributaria porque la propia evolución está asociada a la evolución de los precios y los salarios en un mix. No hay aumento de alícuotas para ningún sector productivo: agroindustria, comercio, transporte de construcción", enfatiza.

Agrega que "hay muchos sectores a los que le vamos a permitir descontar de Ingresos Brutos lo que paguen de Inmobiliario, por ejemplo, el comercio; hotelería y transporte.

"Por primera vez en la provincia el transporte va a poder deducir de Ingresos Brutos el 40% de lo que pague por Patente, por lo cual bajamos la carga tributaria del transporte de carga y de pasajeros. Taxistas y remiseros lo mismo" afirma.

Marca el caso de productores agropecuarios que exploten su propio campo de hasta 300 hectáreas van a tener un descuento del 30% en Inmobiliario. Agrega la disminución de la carga a los comercios que alquilan locales con la eximición de Sellos y la exención de este tributo a aquellos que alquilan para vivienda única.

"La Tributaria tiene una cantidad muy importante de artículos que reducen carga tributaria y no que la incrementan" dice Olivares a El Litoral. "Los únicos que actualizan es inmobiliario en función de precio y salarios; Patente Automotor sigue siendo una alícuota sobre el valor del vehículo, pero para vehículos hasta 2021 habrá un tope del 50% a pesar de que la inflación fue del 124% en este año".

Enseguida remarca que "el mejor argumento para conjurar cualquier planteo que va a aumentar la carga tributaria es la estabilidad tributaria Pyme. Ante cualquier razón, como última garantía está que por la estabilidad tributaria ninguna Pyme va a tener un incremento de carga tributaria, principalmente en Ingresos Brutos porque no se le puede tocar la condición que se encontraba en el 2017".

Impuestos a las billeteras virtuales

En cambio, el ministro defiende la decisión de gravar a servicios digitales prestados desde el exterior y alguna operación de billeteras virtuales. "Los servicios digitales que hoy se prestan en el país pagan; estamos hablando en esta Ley de los que están prestados desde el exterior y no pagan impuestos”.

Aseguró que “vamos a ser la primer provincia que, en el caso que el prestador le traslade el impuesto al consumidor, éste va a poder pedir el reintegro del impuesto. Estamos queriendo que paguen estas plataformas radicadas en el exterior, que no se radican en el país, que compiten con una ventaja con aquellos que están radicados en el país que si paguen”.

“La mitad de las provincias hoy ya lo cobran y el Estado Nacional le cobra el IVA desde el año 2018. Nos parece correcto cobrar un impuesto a alguien radicado en el exterior pero que vende dentro de la provincia. Competidores radicados en la provincia pagan", justifica.

Olivares entiende que sobre billeteras virtuales hubo una mala interpretación que llevó al voto de rechazo, incluso de legisladoras de Unidos.

"La billetera va a pagar Ingresos Brutos del 9% cuando presta dinero, financie y venda en cuotas será tratada de la misma manera que un banco. Cuando la billetera actúa como agente de pago, por las comisiones va a pagar la misma alícuota que venía teniendo (6,5%)” aclara.

Asimismo, agrega: ”La ley prevé la necesidad de que adhiera a un programa que tenga beneficios para el comercio de santafesino. Tal vez eso generó algún ruido porque las grandes empresas que hoy tienen billeteras virtuales no quieran avenirse a dar beneficio a comercios santafesinos”.

“Estamos pidiendo simplemente ese gesto, lo conversaremos para ver de poder llegar a un entendimiento de que tengan un beneficio para los comercios santafesinos sobre todo los micro y los pequeños" aseguró.

Sobre el RIGI

La Ley Tributaria tiene un título vinculado a la adhesión santafesino al capítulo de la Ley Bases sobre el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Olivares informa que hasta el momento no hubo ningún pedido de inversión en Santa Fe bajo ese sistema.

Afirma que: "Lo que hemos hecho es que si la provincia de Santa Fe es elegida para radicarse, dar las condiciones que el régimen prevé y que no sea lo contrario, que por no tener esa adhesión Santa Fe se pueda perder una gran inversión como le ha pasado a otra provincia”.

“Se dan garantías de seguridad jurídica y se otorga a esta gran inversión el mismo beneficio que tiene la Ley de Promoción Industrial, exención de impuestos provinciales durante 10 años", explica.

Blanqueo y el 2%

Olivares volvió a ponderar la decisión de gravar con el 2% a los santafesinos que hayan blanqueado más de 100.000 dólares. "El blanqueo a nivel nacional es una opción que tiene el contribuyente de ordenar cuestiones que eludió o evadió pagar en su momento al fisco nacional. A cambio, el fisco nacional le da el perdón fiscal del impuesto nacional”.

En cuanto a los impuestos provinciales asegura que “quedan fuera de ese blanqueo y tiene dos opciones: no adherir y el contribuyente que blanqueó queda expuesto a que el fisco provincial le persiga para cobrarle cinco años de impuesto, lo que llamo fisco al acecho”.

Mientras tanto, la otra opción es ”adherir y darle las garantías jurídicas de que tendrá la posibilidad de tener el mismo beneficio del tapón fiscal, es decir tener el perdón fiscal de impuestos provinciales”.

Olivares sostiene: “Encontramos un camino que nos parece superador y que ese 2% que tiene que pagar el que blanquea lo puede tomar a cuenta de futuros pagos por lo cual será un anticipo de impuestos".

"Ni siquiera estamos queriendo cobrar un impuesto, sino un anticipo de impuestos y lo que recaude la provincia por ese anticipo lo va a utilizar para compensar a contribuyentes cumplidores. Nos parece un buen balance” explica el ministro.

“Para nosotros blanquear no es una virtud, pero le damos esa posibilidad de tener ese tampón fiscal a nivel provincial con un simple anticipo de impuesto por un 2%" cierra Olivares.

