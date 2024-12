Viotti cada día más parecido a Castellano

¿Para qué fue el cambió, hay diferencias o se parecen más de lo que muchos piensan?. Cuando uno ve el accionar de Leonardo Viotti y lo compara con el de Luis Castellano, llega a la conclusión que las diferencias no son tantas como previamente uno se pudiera imaginar. Rafaela mucho no cambió para bien, quizá se empeoró en algunos aspectos, en otros todo sigue igual, pero lo que se dice mejorar, por ahora no se ve.

Con un año de gobierno en sus espaldas, Leonardo Viotti ya dio muestras precisas de cuál es su idea de gobierno y que se puede esperar para los próximos tres años que le quedan. Desde Piñón Fijo hasta la monumental muestra de vehículos innecesariamente adquiridos por estos días, gastando una millonada sin otro sentido que demostrar gestión de la manera más fácil y conveniente, Viotti se caracteriza por querer quedar de la manera que sea en la retina de la gente, sin que ello implique mal gastar los fondos públicos y aumentar las cargas a los vecinos de Rafaela.

Esta última millonaria compra de vehículos bien se podría haber tercerizado y de esa manera evitado gastar tanto dinero. La concepción de Viotti es un Estado elefantiásico, con una presencia permanente y molesta, controlando todo y vigilando todo, llegando al punto de "impidiendo" todo.

Ese Estado enorme que Viotti no hace nada, todo lo contrario, para achicar, es deficiente y demasiado oneroso para Rafaela, pero es el que necesitan los gobiernos populistas, los que solo piensan en el voto y en como perpetuarse en el poder. Argentina padece este tipo de gobiernos, el kirchnerismo fue un fiel representante y así estamos pagando las consecuencias aún.

Viotti no puede con su genio, es decir, con el genio de los gobiernos populistas y difícilmente cambie. Milei está dando la batalla cultural en contra del populismo, y más allá de los éxitos rotundos que está logrando, es necesario que reciba el acompañamiento de los otros gobiernos, no hay mucha magia, o se achica el Estado o se torna imposible y muy caro vivir.

La dirigencia de Rafaela también tiene que dar esa batalla cultural, no es posible tanta carga impositiva para que el Estado se siga agrandando.

Viotti es populista, no se diferencia en nada de los gobiernos peronistas que lo sucedieron y en muchos casos hasta exagera esa condición.

Rafaela sÍ necesita de obras fundamentales como lo son un buen servicio de agua y de cloacas, eso se debe tercerizar y hacer cuanto antes, pero si a los vecinos lo cargamos con altísimas tasas para comprar vehículos y maquinarias que en cuanto pisaron la calle se desvalorizaron en un 20%, y en un año la desvalorización va a ser mucho mayor, llegando a nivel cero en tan solo cinco años, resulta imposible pensar en seguir "cargándolos" con más obligaciones.

Cómo todo populista Viotti quiso terminar el año mostrando gestión y armó un "circo" propio en pleno centro de la ciudad, que la gente vea que las altas tasas que cobra vuelven al contribuyente, pero la película es otra y muy diferente. Los dineros invertidos se "mal gastaron" y las verdaderas necesidades no se van a poder cubrir.

Viotti fue votado para hacer todo lo contrario de lo que Rafaela tenía (gobiernos peronistas populistas), hasta ahora no se nota la diferencia, siguen las mismas prácticas y mañas de aquellos populistas que solo piensan en ellos, que la gente no les interesa y que tienen como único objetivo perpetuarse en el poder.

Hay que comenzar a dar la batalla cultural, por ahora son muy pocos los anotados.