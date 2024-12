Caputo prepara el terreno para bajar la devaluación a la mitad, en plena volatilidad del dólar

Tras la inflación de noviembre de 2,4%, la más baja desde julio de 2020, el ministro de Economía Luis Caputo destacó que se está "cada vez más cerca de bajar el crawling peg al 1%", en referencia al ritmo de devaluación mensual que se mantuvo este año en 2% .En ese marco, surge la duda si el Gobierno esperará a que se conozca el dato de inflación de diciembre a mediados de enero para ejecutar la rebaja, si puede adelantarse para inicios del nuevo año, o demorarse algo tras la reciente suba de los dólares paralelos que muestran algo más de volatilidad.

El presidente Javier Milei había adelantado en noviembre, luego de conocer la inflación de octubre de 2,7%, que de mantenerse el costo de vida dos meses más en esos niveles, se iba reducirá el ritmo de devaluación mensual al 1%. Y en una entrevista reciente que concedió a Forbes, y que se publicará completamente el 29 de diciembre, reiteró que se requiere un mes más de inflación cercana al 2,5% mensual para reducir el crawl al 1%,

"El programa genera una inflación inducida de 2,5% mensual. En la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5% mensual, habilita que pasemos a bajar el crawling peg al 1%. Ahí vamos a tener una inflación objetivo de 1,5%. Si eso persiste, estamos en condiciones de ir a una parte vinculada ya a la flotación limpia y si resolvemos el problema de stock del BCRA y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo", indicó el mandatario.

Inflación, en baja: un punto clave del Gobierno para reducir el crawling peg

Los analistas de PPI plantearon que "reducir el crawl es necesario para profundizar la desinflación, prioridad top de cara a las elecciones de medio término". Y explicaron que "los bienes no regulados, que pesan 64,9% en la canasta del IPC y son el canal de trasmisión de una menor expectativa devaluatoria, presionarían a la baja a la inflación general".

Asimismo, en PPI afirmaron que también "es clave" desacelerar el ritmo del crawling peg "para devolverle atractivo al spread entre la tasa en pesos y el ritmo de devaluación". Y es que remarcaron que tras la baja de la tasa de política monetaria, y con elrawl se achicó.

"Es clave ampliarlo para que los exportadores e importadores extiendan sus estrategias de carry trade, lo que achica el déficit de cuenta corriente privada y, en conjunto con el superávit financiero récord, permite que el BCRA compre divisas en el mercado oficial", alegaron.

En sintonía, Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, aseguró que el Gobierno quiere reducir el crawling porque "hoy ese 2% le pone un piso a la inflación; no le está jugando a favor sino en contra".

"La reducción del crawl es beneficioso porque permite seguir bajando la inflación, y que haya una brecha con la tasa para continuar manteniendo el carry, lo que favorece que el BCRA pueda seguir acumulando reservas", fundamentó.

Asimismo, un informe de Max Capital Argentina sosutvo que, pese a la reciente volatilidad de los dólares y un escenario externo "con un dólar más fuerte a nivel mundial, un real más débil, y unos precios de la soja más bajos" el Gobierno "parece decidido a utilizar el tipo de cambio como ancla nominal".

De hecho creen, que el crawl se reducirá al 1% "en la a segunda parte de enero" y que "la brecha cambiaria aumentará a partir de dicho mes; mientras tanto continuarán las intervenciones, esterilizando las compras realizadas en el MULC", para mantener contenidos a los dólares financieros.

Por su parte, la consultora Outlier sostuvo que, como resultado de que la inflación de noviembre "logró ubicarse por debajo de 2,5% mensual, se volvió a hablar de la posibilidad de bajarle el ritmo al crawling peg, de 2% mensual a 1% mensual, cosa que parecería estar más cerca".

"Creemos que esto sería así principalmente por el valor político de cara a un 2025 electoral de lograr quebrar el 2% mensual e intentar llegar a las elecciones en torno, o por debajo del 1% mensual. Y, además, esto no implicaría otra cosa que profundizar la fórmula que lo trajo hasta acá", subrayó.

Fermín Ezequiel López, Portfolio Manager de Cocos Capita, aseguró que "estamos cerca de la baja del crawling, dado que se están dando ciertas condiciones: el dato del IPC de noviembre de 2.4% que supero todas las expectativas a la baja; también en materia de precios mayoristas ya vienen a un ritmo menor al crawling siendo el último dato en 1,4%, y un BCRA que no se le está complicando el mercado de cambios, sino al contrario viene acumulando reservas".

Suba del dólar al 1% mensual: el mercado poner la mira en enero

La mayoría de los analistas prevé que la reducción del crawling peg se concretaría recién a mediados de enero, luego de conocerse la cifra de inflación de diciembre. De todos modos, algunos no descartan la posibilidad de que si los datos de alta frecuencia de inflación evidencian que en diciembre se mantuvo en torno al 2,5%, pueda anticiparse la medida a los primeros días de 2025.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija en Cohen S.A., prevé que "la reducción del crawling muy posiblemente se dé a mediados de enero, cuando se publique el dato de inflación de diciembre".

"Sin embargo, es posible que el Gobierno adelante la baja del ritmo devaluatorio si las mediciones de alta frecuencia comienzan a señalar que la inflación se desaceleró en el último mes del año. Esto le permitiría seguir reduciendo la tasa de interés, para reducir la carga en términos reales de las colocaciones del Tesoro", argumentó.

En sintonía, Joaquín Marque, director de UG Valores, dijo que "se espera para enero la baja del crawling peg, ya que mantenerlo en estos niveles le pone un piso a la inflación futura", y estimó que se reducirá directamente "al 1%, y deberá ser acompañada por otra baja de tasas".

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, analista de Equilibra, consideró que el crawling se reducirá "de 2% a 1%, porque ir más gradualmente no tiene mucho sentido, y me parece que puede ser a principio del año próximo si ya mas o menos tienen una idea de que la inflación viene baja".

"Pueden no esperar a mediados de enero a conocer el dato inflacionario de diciembre. Siempre que bajaron tasa monetaria lo hicieron antes que se conociera la cifra del INDEC", alegó Sigaut Gravina. Pero enfatizó que "hay que ver como termina el mes, porque lo importante es que la inflación siga contenida en diciembre".

Horacio Miguel Arana, economista de la Fundación Internacional Bases, consideró que "lo más probable es que se observen bien los datos de inflación de diciembre para tomar una decisión".

"Pero aún así, la disminución del crawling es una necesidad, porque la convergencia tanto de la inflación mensual como de los dólares financieros al dólar oficial ya es una realidad concreta. Sería una señal más potente para seguir anclando expectativas desinflacionarias y de estabilidad cambiaria", recalcó.

De hecho, el propio ministro Caputo, en un encuentro con empresarios de grandes compañías, aseguró que si la inflación de diciembre se mantiene en los niveles de octubre y noviembre, "probablemente bajemos el crawling peg al 1% durante enero o febrero".

La razón que podría demorar la baja de la devaluación al 1%

En cambio, otros analistas estiman que la baja del ritmo devaluatorio podría demorarse hasta febrero o algún mes más porque prevén que el costo de vida de este mes podría rondar más cerca del 3% impulsado por factores estacionales.

En ese sentido, el economista Camilo Tiscornia, director de C&T, cree que "la inflación de diciembre va a estar más cerca de 3% que del 2,5%, y enero puede ser parecido también, con lo cual no lo veo como algo inminente a implementar en enero". Y opinó que la reducción del crawl será "entrado más el 2025".

De igual diagnóstico, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que "diciembre suele tener más inflación que noviembre y octubre y es posible que nos acerquemos al 3%, con lo cual es probable que el Gobierno espere algunos meses como para que la tendencia se consolide y ahí bajen el crawling, porque es importante que lo no que debería pasar es que veamos nuevamente a los dólares paralelos diferenciarse mucho del dólar oficial".

Para el analista financiero, Gustavo Ber, "en la medida que se estabilice el reacomodamiento reciente en los dólares financieros y libre, así como continúen las positivas señales en el proceso de desinflación, y aflojen las presiones externas (Brasil, soja), creo que el BCRA podría volver a bajar la tasa a corto plazo, junto a la reducción del ritmo del crawling peg hacia el 1% hacia febrero

El economista Federico Glustein juzgó que, luego de la reciente escalada de los dólares paralelos, la reduccción del crawling peg no sería en enero sino un poco más adelante, pero dentro del primer trimestre. Y opinó que "podría hacerse recién en febrero en forma gradual, primero de 2% a 1,7/%,y luego a 1,5%" para evitar una mayor demanda de los dólares financieros".

Martín Kalos, director de Epyca, también indicó que "diciembre es un mes que estacionalmente tiende a subir la inflación, lo que implicaría esperar a enero o febrero" para bajar el crawling y "mostrar que hay un sendero de desinflación que tiende a perforar el 2%". No obstante, aclaró que "pueden no hacerlo" ya que aseveró que reducir el crawl "es definición política de cuándo esa decisión es virtuosa,y cuándo puede terminar siendo un problema, porque todo depende de cómo reaccione el mercado financiero".

Ramírez concordó que "teniendo en cuenta que el dato de inflación de diciembre debería ser un poquito más alto, impulsado por el precio de la carne y otros sectores por las fiestas, por lo que tal vez recién bajen el crawling en enero o en febrero". Y a su criterio esa reducción debería ser gradual, y no directa del 2% a 1%.

"Bajar directo del 2% a 1% te perjudica en términos de pérdida de competitividad del país con respecto al resto del mundo, acentuas el atraso cambiario, y eso hay que ponerlo en la balanza", advirtió´el economista dado el actual contexto en el que se acentuó la devalución del real en Brasil.

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, sostuvo que "todavía falta recorrer entre 60 y 90 días para lograr colocar la inflación mensual en 2%, y recién ahí el Gobierno avanzaría con la decisión de bajar el ritmo devaluatorio mensual".

A su vez, el equipo de PUENTE cree que "el Gobierno esperará hasta el año que viene para bajar el crawlling peg, y cuando lo haga, esperamos que sea directamente al 1%, no gradual, y que venga acompañado de una nueva baja de tasas de interés".

"El riesgo con esto es que la medida no empuje la inflación a la baja, se incremente el atraso cambiario y esto impacte tanto en la acumulación de reservas como en la competitividad de las exportaciones y de la producción nacional", advirtieron.

El analista Christian Buteler coincidió que "el riesgo es que seguís atrasando el tipo de cambio, y hay que ver qué pasa con el dólar a nivel mundial. Ya va a estar Trump en la Casa Blanca, y hay que ver las medidas que adopta; China ya anunció que podría devaluar su moneda como respuesta a mayores aranceles de parte de Estados Unidos, y eso te puede complicar".

De todos modos, el experto subrayó que "mientras tengas cepo, el riesgo no es tan grande, y si bajas el crawling incentivas el carry trade". Buteler evaluó que pese a la devaluación del real que complica un poco más, "no veo al Gobierno cambiando de plan, lo veo lidiando con las consecuencias, pero no cambiando de plan".

* Para www.iprofesional.com