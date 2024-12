“Mafia y delirio”: fuerte crítica de Cristina Kirchner a Milei, Macri y Rosatti

En la víspera de Navidad, la ex presidenta Cristina Kirchner pronunció fuertes críticas contra el jefe de Estado Javier Milei, el líder del PRO y aliado del gobierno libertario Mauricio Macri y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Para desarrollar su idea, la ex mandataria repasó declaraciones recientes de los tres protagonistas, blancos de su mensaje.

“Macri le exigió ayer a Milei “ser transparente” y “cuidar la República”. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche con que “Todo termina en la Corte”, introdujo la compañera de fórmula de Alberto Fernández.

“O sea… no importa lo que votás, porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio", resumió. Y concluyó: “Mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la Patria en estas vísperas de Navidad”.

Las declaraciones de las dos veces jefa de Estado, son en respuesta a las palabras de Mauricio Macri quien le había respondido en redes sociales al Presidente de la Nación. “En función a lo dicho por el presidente Milei “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”, publicó el exmandatario.

En un adelanto de una entrevista que le hizo Forbes Argentina, el Presidente habló directamente de lo que será la estrategia para las elecciones legislativas de 2025, en las que buscará consolidar una fuerza propia en el Congreso de la Nación, con o sin el PRO: “O vamos juntos en todo o vamos separados”, resaltó.

La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri se había resquebrajado desde hacía algunas semanas, puntualmente luego de la fallida sesión para tratar el proyecto de Ficha Limpia, convocada por el jefe de la bancada del PRO en el Congreso, Cristian Ritondo, y saboteada de manera premeditada por el Ejecutivo a través de casi una decena de diputados libertarios que, horas antes, habían confirmado su presencia. Esa actitud detonó el vínculo, según confiaron fuentes a Infobae.

El caso Lijo y García-Mansilla

Con respecto al titular de la Corte Suprema, Cristina Kirchner se hizo eco a la acordada del Máximo Tribunal en la que estableció que puede funcionar con tres miembros, mientras el Congreso resuelve la situación de los pliegos de los candidatos del Ejecutivo a integrar el máximo tribunal: el juez Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla. “Todo termina en la Corte”, había expresado Rosatti frente a Carlos Pagni, en entrevista con LN+.

Con respecto a esto, el magistrado aseguró que, primero, aguardaron la resolución de las candidaturas en las sesiones ordinarias, pero como no sucedió, decidieron proceder con la acordada. “Esto tiene que ser entendido como que la Corte tiene que funcionar, con 3, con 4 o con 5. Lo ideal es con 5 porque es el número que fija la ley”, puntualizó.

En relación con la posibilidad de que el presidente Javier Milei proceda a la designación por decreto de ambos magistrados, Rosatti indicó: “La experiencia siempre me ha enseñado que uno nunca tiene que responder frente a una hipótesis de un hecho que no ha acontecido, puede pasar, como no puede pasar”.

