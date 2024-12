Entregaron los controvertidos Globe Soccer con premios para Cristiano Ronaldo, Vinicius y hasta la AFA

Cristiano Ronaldo fue elegido como el “Mejor goleador de todos los tiempos” en la decimoquinta edición de los Globe Soccer Awards, sumando un reconocimiento inédito a su extraordinaria carrera.

Ronaldo, embajador del fútbol en la región, estuvo presente en la ceremonia e incluso apuntó contra la elección de Rodri como Balón de Oro, “Vinicius mereció ganarlo”, y aseguró que por eso mismo “cree más en estos premios”.

Vinicius ganó el premio principal

Y como no podía ser de otra manera, fue Vinicius el ganador del Globe Soccer al mejor futbolista del año. El delantero del Real Madrid recibió la estatuilla tras ganar el FIFA The Best 2024.

También fueron galardonados Carlo Ancelotti y Florentino Pérez, entrenador y presidente del Real Madrid. En la otra vereda fue Lamine Yamal, joven talento del Barcelona, quien recibió el premio al mejor futbolista emergente.

Polémica por el "Premio Maradona"

Otro futbolista de Real Madrid presente en Dubái fue Jude Bellingham, volante inglés, quien recibió el Premio Maradona.

Por tercera vez en las quince ediciones de los Globe Soccer Awards apareció la estatuilla en homenaje al Diez, sin embargo en esta oportunidad hubo cambios.

Los anteriores Premios Maradona habían sido para Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo por haber finalizado como máximos goleadores del año.

Bellingham no fue distinguido por sus goles, sino en reconocimiento “al talento joven”.

Neymar fue galardonado

Alessandro Del Piero, Rio Ferdinan y Gerard Pique fueron algunos ex futbolistas que participaron de la gala, con los dos primeros recibiendo un reconocimiento a la trayectoria.

También estuvo Neymar, quien solo jugó un puñado de partidos desde su multimillonario arribo al fútbol de Arabia Saudita, y recibió una estatuilla por su carrera.

El premio para la Asociación del Fútbol Argentino

AFA fue galardonada con el premio a la “mejor expansión de marca” en un año donde la Asociación del Fútbol Argentino se convirtió en la federación con más patrocinios del mundo.

Si bien no hubo futbolistas argentinos en el evento, Lionel Messi (Ganador del premio al en 2015) y Lautaro Martínez fueron parte de la lista de candidatos al jugador del año.

También Alejandro Garnacho, en la categoría talento emergente.

Las críticas al premio

Los Globe Soccer Awards se entregan desde el 2010 con un fuerte apoyo de Emiratos Árabes Unidos, tanto desde el Consejo de Deportes de Dubái como de importantes empresas privadas, con la constructora Beyond Developments a la cabeza.

Los galardones son constantemente señalados por posibles conflictos de intereses entre los patrocinadores que puedan orientar la elección de los premiados.

La Asociación Europea de Agentes de Jugadores forma parte de la organización, lo cual también es motivo de críticas.

En este sentido destaca la figura de Jorge Mendes, representante portugués de Cristiano Ronaldo, entre otros grandes futbolistas, cuya firma es accionista de Globe Soccer.

