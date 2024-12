El PJ dividido tras el congreso virtual

El congreso provincial del PJ terminó exhibiendo las grandes diferencias internas entre sectores y en los hechos validó la posibilidad de que haya varias listas diferentes en la elección de convencionales constituyentes del 13 de abril.

La reunión del Congreso -mixta entre presencial y virtual-, certificada por escribana pública fue encabezada por Luis Rubeo y dejó en manos de la Comisión de Acción Política la confección de la lista de candidatos a convencionales constituyentes del 13 de abril. Sin embargo, el senador Marcelo Lewandowski ordenó a sus seguidores no participar y minutos antes del comienzo se retiraron el Movimiento Evita y Hacemos Santa Fe (el sector que orienta Omar Perotti). Es más, sobre el final de la jornada, este sector calificó de nulo al congreso y anunció la decisión de judicializarlo.

En la previa hubo reuniones entre referentes de sectores donde hubo propuestas diversas que no permitieron llegar a un entendimiento. Así el Evita pedía que el PJ se abstuviera de presentar candidatos provinciales pero sí departamentales."Una escribana verificó el quórum del congreso, está todo filmado" aclaró Rubeo, presidente del encuentro. “Hubo sectores que no acreditaron sus congresales y sabrán las razones” aclaró el ex legislador.

La resolución votada por mayoría habilitada a la Comisión de Acción Política a confeccionar la lista de convencionales y será la tarea hasta el 7 de febrero. Esa lista llevará el sello del PJ en un frente electoral. Los otros sectores buscarán otros sellos para ir a las elecciones.

Anoche, Hacemos Santa Fe informó que tomó la decisión “de retirarnos del Congreso del Partido Justicialista debido a la ausencia de garantías de participación en un ámbito que debería ser el más democrático y representativo de nuestro partido. El desarrollo del Congreso estuvo marcado por una escasa legitimidad. Por ejemplo, al realizarse en modalidad virtual, se permitió el acceso a personas que no eran integrantes del órgano partidario o cuya legitimidad era, en el mejor de los casos, extremadamente dudosa. Esta situación dejó al descubierto la falta de control necesario para llevar adelante una instancia tan relevante”.

El comunicado precisa que “esta situación es de extrema gravedad, ya que durante varios días mantuvimos debates con distintas líneas internas del peronismo buscando acuerdos que expresaran la diversidad actual y ofrecieran un camino ordenado hacia las elecciones de convencionales constituyentes del próximo año. Nuestra propuesta, en consonancia con otros sectores del justicialismo, consistía en garantizar la libertad de acción. Sin embargo, nos encontramos con un Congreso totalmente amañado, cuyo único objetivo era validar los intereses particulares de la alianza que hoy conduce el partido. Frente a esta lamentable situación, decidimos retirarnos en defensa de los principios democráticos que deben regir al peronismo. Por todo ello, solicitamos a la conducción partidaria que revea esta conducta y anunciamos que presentaremos la impugnación del Congreso del sábado, solicitando su nulidad debido a las irregularidades antes mencionadas. Asimismo, realizaremos las presentaciones judiciales correspondientes para garantizar que los procesos internos del Partido Justicialista se lleven adelante con transparencia y legitimidad”.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.