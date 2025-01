12 errores muy comunes que restan elegancia a las botas militares y 'cowboy'

Las botas militares y las cowboy son dos calzados que, además de ser prácticas, se han convertido en verdaderos favoritos de estilo. Desde las pasarelas al street style, han ganado terreno como piezas que añaden carácter y elegancia a los looks. Son muy versátiles, ya que combinan con todo, desde pantalón hasta vestidos y faldas, pero es cierto que existen varios errores comunes que pueden arruinar lo que debería ser un conjunto elegante. En este artículo, te enseñamos como llevar estas botas de forma sofisticada y qué fallos evitar, para que puedas lucirlas con confianza y esa elegancia que buscas allá donde vayas. ¡Toma nota!

Llevarlas con pantalones rotos ✗

Los pantalones rotos son una tendencia del pasado que aún no ha vuelto, pero muchas de nosotras seguimos teniendo alguno en nuestro armario. Si buscan un look elegante, llevar este tipo de pantalones, con agujero en las rodillas, puede hacer que en cuestión de segundos, el estilismo pase a ser caótico en vez de sofisticado. Las botas, ya sean militares o cowboy, con su diseño robusto y definido, merecen un acompañamiento más estructurado y pulido. Por eso, mejor escoge unos vaqueros oscuros y más clásicos.

Llevar las botas militares con 'skinny jeans' ✗

No recomendamos llevar botas militares con skinny jeans, ya que aunque, poco a poco, estos estén regresando y su combinación fuese uno de los looks más icónicos del 2014, este dúo puede resultar poco actual. Lo que ocurre con esta combinación es que desproporciona notablemente el look, debido a que acentúa demasiado las piernas y el contraste con las botas, tan robustas, resulta poco armonioso o elegante. Un pantalón recto, en cambio, permite al conjunto respirar y transmitir elegancia relajada en lugar de apretón visual.

Llevar las 'cowboy' con pantalones muy holgados ✗

Las botas cowboy ya tienen mucha presencia por sí solas, por lo que podemos dejar que sean las protagonistas de nuestro look sin competir con grandes prendas. Al llevar pantalones muy holgados, estas tienden a cubrir todas las botas, que deforman la silueta de la ropa. Opta por diseños más ajustados o rectos, sobre todo si son denim, aunque si son de traje, al ser fluidos y dejar la punta fuera, sí que conseguiremos un look elegante.

No tener en cuenta la paleta de colores ✗

Elegancia va de la mano de armonía, sobre todo a la hora de vestir: juega con contrastes bien meditados o con tonos que se complementen, como tonos tierra o los neutros como negros y blancos. Piensa que una desentonación en tu look puede hacer perder el equilibrio de todo. Por ejemplo, un total look negro con botas marrones puede seguir siendo elegante, o unas botas negras con un estilismo blanco, pero, por el contrario, un look lleno de color y botas rojas puede desentonar más que ser atrevido.

Llevar las 'cowboy' por dentro con pantalones que se arrugan o no se ajustan bien ✗

Meter el pantalón por dentro de las botas cowboy puede ser un movimiento estilístico arriesgado y elegante, pero si el pantalón se arruga mucho y sobresale por los lados, esto puede ser un desastre instantáneo. Asegúrate de que los pantalones queden ajustados como unos skinny o un poco más sueltos peor sin hacer una silueta baggy. Entonces, añádeles una camisa y tendrás un look de diez. La clave está en mantener la autenticidad sin sacrificar la elegancia.



Combinarlas con prendas muy cortas ✗

Aunque las botas quedan muy bien con vestidos y faldas cortas, son más casuales, y si lo que buscamos es elegancia, esta combinación puede verse demasiado informal. Una prenda de corte largo o midi es perfecta porque eleva el look y permite que las botas sean el complemento perfecto, en lugar de robar protagonismo. Además, esta opción es mucho mejor para los meses de frío en los que estamos.

Llevar las militares con prendas muy femeninas ✗

El contraste de prendas femeninas y románticas con botas militares pude ser un muy interesante, sobre todo en looks casuales. Pero si lo que buscas es elegancia, este choque de estilos puede parecer incoherente. En lugar de volantes, flores, tejidos vaporosos y encajes, prueba con prendas más estructuradas o minimalistas que equilibren el carácter fuerte de las botas sin competir con ellas. Por ejemplo, con una gabardina y unos vaqueros, o con una blazer y un jersey.

Combinarlas con calcetines que no tienen el mismo estilo o color ✗

Usar los calcetines equivocados puede arruinar tu look. Imagínate lleva unas botas militares o cowboy, y al sentarse que se asomen unos calcetines tie dye o de colores neón. ¡Un desastre! Lo mejor es llevarlos del mismo color que las botas para que pasen desapercibidos, aunque también es cierto que últimamente se lleva mucho combinarlos de alguna forma para elevar los looks. Hazlo de forma discreta, teniendo en cuenta las mezclas adecuadas según la paleta de colores, ya que la elegancia a veces está en los pequeños detalles como este.

Escoger botas con muchos adornos ✗

Las botas con tachuelas, flecos, cadenas y muchos colores, pueden tener mucho encanto... Pero también pueden resultar demasiado cuando buscamos un look sencillo y elegante. Si la ropa no es muy recargada, sí que podrían encajar, pero recuerda que, en general, "menos es más": si tus botas son protagonistas, deja que el resto sea simple. Elegancia significa mantener el equilibrio, por eso unas botas básicas negras con un look monocromático de camisa y pantalón recto es perfecto.

Llevar las militares con pantalones 'cropped' ✗

Llevar botas militares con pantalones que dejan mucho hueco entre el pantalon y el zapato, dejando a la vista bástate piel, es un gran error, ya que se pierde la continuidad visual del look y se produce un efecto raro. La solución es escoger un pantalón que caiga justo por encima de la bota, que las cubra, o incluso meterlos dentro. Con esto conseguirás un look proporcionado y armonioso, evitando que las botas parezcan una elección de último momento. Además, así, tus piernas se verán más largas.

Usar las 'cowboy' con ropa deportiva ✗

Este tipo de combinaciones, mezclar pantalones de chándal con zapatos elegantes en punta, se pueden hacer y de hecho cada vez lo vemos más entre las expertas de moda; así se consigue es un look moderno y original. Sin embargo, cuando buscas algo elegante para una ocasión especial, mantente fiel a prendas que respeten la estética clásica de las botas, como blazers, camisas, cárdigan o incluso chaquetas de cuero.

Usarlas con pantalones demasiado largos ✗

Las botas de este tipo están hechas para destacar y brillar, especialmente cuando buscamos un look elegante. Sin embargo, muchas veces, al combinarlas con pantalones demasiado largos, las ocultamos, quitándoles el protagonismo que merecen. Tienes dos opciones: optar por pantalones más cortos o ajustar el dobladillo para que caigan justo en el lugar adecuado. Es cierto que los pantalones largos, como unos de seda negros y holgados, son muy elegantes, pero si nuestro objetivo es resaltar el calzado, lo mejor será elegir otro estilo de pantalón.

