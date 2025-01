Botas de agua: el calzado estrella de las 'influencers' europeas para días de lluvia

Si la lluvia acecha, razón por la que debes ir pensando nuevos estilismos para hacer frente a la temporada invernal. Entre los jerséis de cashmere que necesitas para ir elegante y calentita y los vaqueros negros que no pasan de moda, es el momento de aprender a lucir sin miedo las botas de agua a pie de calle. Olvídate de las combinaciones aburridas y apagadas que has visto hasta ahora, porque esta vez querrás incorporarlas todos los días de la semana cuando descubras los looks de influencers más especiales y originales que triunfan en las redes sociales.

Minifalda al poder

¿Quieres lucir piernas sin pasar demasiado frío? Copia esta idea tan cómoda en la que las botas de goma, en este caso en color verde botella, encajan a la perfección. Tan solo necesitas combinar una camiseta blanca de manga larga que ya tengas en el armario, un cárdigan de punto con escote en pico -un truco que estiliza- y una minifalda negra

Lujo silencioso

La elegancia también puede estar ligada a este calzado, he aquí un buen ejemplo que lo demuestra. Simplemente tienes que llevar un minivestido de punto grueso y cuello alto, un abrigo marrón chocolate con cinturón para enfatizar la cintura, medias semitupidas y los zapatos negros de caña alta casi hasta la rodilla.

Campestre

Si creías que los looks no podían esconder un toque diferente con el que desmarcarte, ¡te equivocabas! Esta versión campestre es de lo más estética gracias a la combinación de piezas en tonos claritos. Desde la bufanda blanca que puedes colocarte a modo de balaclava sobre la cabeza, a la chaqueta de paño de corte amplio, la camiseta básica y los shorts lenceros pijameros, ¿te atreves a recrearlo?

'Skinny jeans'

El vaquero reina en la mayoría de los armarios, y esta vez nos referimos al diseño más ceñido (como los skinny jeans) que puede llevar con botas engomadas, como estas negras que triunfan cada año. Para añadir una pincelada más sensual, simplemente tienes que optar por un jersey de punto gordito con aberturas en los laterales y lucirlo con actitud.

El más romántico

La clave para dar con una combinación romántica al mismo tiempo que práctica es seguir estos pasos, sobre todo si aún no han bajado demasiadas las temperaturas y no quieres ocultar las piernas. La propuesta es enfundarte en tu suéter de lana amplio, aquel al que acudes continuamente, y conjuntarlo con unas bermudas cortitas con detalles lenceros y la bandana a tono anudada a la cabeza.



Ideas cosmopolitas

Sabemos que a veces es complicado sobrevivir a un largo día de jornada con este zapato por las calles de la ciudad, por eso su versión de caña baja (o incluso zueco) se convierte en la última novedad entre las prescriptoras de moda que están en continua búsqueda de propuestas originales. Como verás, encaja muy bien con un jersey grueso y un par de pantalones de pernera recta, da lugar a un resultado más casual y deportivo.

¡Llévalas con vestido!

¿Quién dijo que un vestido largo no quedaba bien con un par de botines de agua? Si quieres desmentir este mito, simplemente tienes que combinar tus zapatos con un diseño amplio, de manga larga y con detalles especiales de inspiración de época, como los volantes situados en el pecho.

Supertendencia

Seguramente sabrás que la minifalda tableada está cobrando peso esta temporada otoñal, así que si quieres seguir dándole más vidas, podrás hacerlo con este zapato protagonista combinado con calcetines de lana altos que queden a la vista. Además, te aconsejamos que lo completes con un suéter blanco sencillo y una chaqueta de piel de inspiración vintage.

Bicolor

Pocas veces habríamos imaginado que los abrigos largos, aquellos de corte masculino que siempre funcionan con looks elegantes, se pueden convertir en el mejor aliado de las botas acuáticas. En este caso lo vemos combinándolo con una versión marrón, una camiseta blanca y unos pantalones cortitos a tono sin olvidar el cinturón de piel.

Estética ecuestre

La estética ecuestre está haciéndose cada vez más presente, y si no sabes cómo adentrarte a esta fiebre FASHION, nosotras te recomendamos que te inicies luciendo una chaqueta de lana de corte ceñido, unos gustosos leggins de lana para protegerte de las bajas temperaturas y el calzado con suela engomada.

Comodidad ante todo

Las influencers nórdicas nos han asegurado que podemos ir vestidas por la calle como si estuviéramos en casa, es decir, sin renunciar a la comodidad. Como si pareciera que has salido hace unos minutos de la cama, así es el cómo podríamos definir este estilismo casual y desenfadado compuesto por una chaqueta de borreguito, un jersey de cuello alto y pantalones cortos pijameros.

Aprobado por las expertas

¿Tienes una cita por la ciudad y está lloviendo? ¡No te preocupes! Las botas de agua sí podrán funcionar en un look bonito e invernal, haz como esta prescriptora con un jersey blanco, abrigo blanco negro, minifalda de piel negra, medias semitupidas y botas burdeos de caña bajita, ¡nos encanta!

Fuente: Fashion Hola