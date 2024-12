La durísima crítica de Azzaro a Juan Fernando Quintero: "Traete una oferta de cinco o seis palos verdes"

El futuro de Juanfer Quintero es un asunto totalmente incierto. En últimas horas, desde suelo colombiano apareció una nueva oferta por los servicios del mediocampista pero aún no se han iniciado gestiones con Racing Club de Avellaneda, club dueño de su pase.

El futuro de Juanfer Quintero es un asunto totalmente incierto. En últimas horas, desde suelo colombiano apareció una nueva oferta por los servicios del mediocampista pero aún no se han iniciado gestiones con Racing Club de Avellaneda, club dueño de su pase.

Teniendo en cuenta esta situación, Flavio Azzaro realizó una durísima editorial que fue publicada a través de las redes sociales.

"Traete una ofera de cinco o seis palos verdes de alguien que te quiera pero no de pico, no de Gallardo que lo quiere como un hijo. Bueno si lo quiere como a un hijo poné la plata", comenzó.

En esta línea continuó: "Si no que Juanfer Quintero se presente el dos de enero a entrenar para el club que le paga y que lo quiso, porque River no te quiso Quintero, la verdad es esa", agregó.

"No es que opino yo porque te critico, porque no te quiero. No, no. A mí me importa Racing", aseguró.

Posteriormente el periodista continuó con sus fuertes dardos. "Te querés ir del club, barbaro. Es más creo que lo más sano es que no sigas en Racing porque no querés jugar en Racing. Lo que pasa es que no hay nadie que ponga los cinco palos", sentenció.

"Es ahi donde yo digo, tan equivocado no estoy. Lo que puede dar Juanfer Quintero, sino cinco palos los podría poner cualquiera", cerró.

Fuente: 442