Salir del cepo: cuál es la hoja de ruta del Gobierno para unificar el valor del dólar durante 2025

Los pasos a seguir en materia económica en 2025 explicitados por el Presidente Javier Milei en el primer día del año no incluyeron ninguna referencia a la decisión que más inquieta a inversores y analistas: cómo y cuándo se saldrá del cepo cambiario. Tanto el Gobierno como el Banco Central ya se comprometieron a que la unificación del tipo de cambio llegará durante este año pero la hoja de ruta para alcanzar ese fin todavía tiene algunas incógnitas.

Se sabe que el fin del cepo cambiario llegará en forma paulatina y que las restricciones se retirarán “capa por capa”. Por ello no se espera levantar todos los controles de un día para el otro. Lo que no se sabe es si la Argentina volverá a tener un dólar único antes o después de las elecciones. Lo cierto es que el primer paso del nuevo año para salir del cepo podría llegar en el corto plazo, incluso durante enero. Se trata de la reducción del crawling peg del 2% mensual al 1%.

En el Banco Central entienden que ese 2% mensual ya dejó de funcionar como ancla en lo cambiario para frenar la inflación y que, por el contrario, le puede poner un piso demasiado alto para el objetivo oficial. Tras el 2,4% del IPC de noviembre, se espera que el dato de diciembre se ubique en un nivel similar a pesar de cierta presión sobre los precios habitual en el fin del año. El dólar libre no ayudó y subió casi un 10% en el mes.

No obstante, nadie espera un IPC superior al 3% lo que permitiría modificar el crawling peg en el primer bimestre del año. El ritmo de las microdevaluaciones diarias en el mercado oficial se reducirá a la mitad como paso previo a su desaparición. Una vez que la Argentina vuelva a tener un único dólar, se espera el paso a un esquema de flotación cambiaria, con algún grado de intervención por parte del BCRA aún sin definir.

Un interrogante que subsiste en ese camino hacia el fin del cepo es qué ocurrirá con el dólar blend, el sistema que permite a los agroexportadores liquidar un 20% de sus divisas en el contado con liqui a un valor más alto del dólar oficial. Hoy ese sistema ya no conforma a nadie. Para los exportadores, la brecha entre ambos tipos de cambio es tan exigua que no les resulta un incentivo para liquidar más. Por eso, el campo hace rato que pide que su dólar se vuelva más competitivo con la baja de las retenciones en lugar de sosteniendo el dólar blend.

Para el Gobierno, también dejó de ser atractivo. Se estima que en 2024 el campo liquidó cerca de USD 6.000 millones en el contado con liqui que podrían haber engrosado el mercado oficial. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional siempre criticó este esquema, dado que rechaza que haya tipos de cambio diferenciales para algún sector.

Más reservas para eliminar el cepo

Pero el requisito clave para salir del cepo es el fortalecimiento de las reservas del Banco Central. El documento “Objetivos y planes 2025″ del BCRA, con toda la cautela del caso, explica la decisión tomada de salir del cepo pero que hay muchos escollos en el camino.

“Se continuará avanzando en el saneamiento del balance del BCRA, recomponiendo las reservas internacionales netas. A medida que se cumplan ciertas condiciones, se podrá avanzar en la eliminación de los controles cambiarios y de capitales aún vigentes y, luego de un proceso de normalización ordenado, en la unificación definitiva del mercado de cambios. Un nuevo programa con el FMI o un acuerdo con inversores privados podría permitir una solución definitiva más pronta para el problema heredado de los stocks del Banco Central”, señaló el BCRA.

A partir de esa definición, es claro que la principal de las “ciertas condiciones” que menciona la entidad presidida por Santiago Bausili para salir del cepo es reforzar las reservas con dólares que lleguen desde el FMI o desde los mercados. O tal vez una combinación entre ambas. En el primer caso, la negociación por los fondos frescos dentro de la renovación el acuerdo está en marcha, con un ojo puesto por parte del Gobierno argentino en el apoyo por parte de Donald Trump, a punto de asumir la presidencia de EEUU,

Si el Gobierno debiera recurrir a los mercados, podría ponerle la firma al préstamo REPO que prácticamente está cerrado desde hace meses con un grupo de bancos internacionales. Claro que no tiene apuro en hacerlo: a medida que se sigue reduciendo el riesgo país porque los bonos de la deuda suben de precio, ese crédito será más barato para la Argentina.

Al mismo tiempo, será muy difícil que este proceso se desarrolle sin impactar sobre el calendario electoral. Hay quienes ven que llegar a las elecciones sin levantar el cepo podría ser perjudicial para un Gobierno que prometió hacerlo, como corresponde a su prédica de desregular la economía. Otros creen que el gobierno de Javier Milei no arriesgará antes de la votación su principal logro de este tiempo que es la baja de la inflación. Si la unificación cambiaria trae el riesgo de una suba del dólar que impacte en los precios, bien podría demorarse hasta después de los comicios.

Más allá de lo que tarde el Gobierno en reforzar las reservas del BCRA, es esperable que el Gobierno no quiera afectar el sendero de desaceleración que la inflación sigue llevando adelante. También enfrentará el desafío de que una demora excesiva en salir del cepo no genere expectativas de devaluación, algo que hoy el mercado no tiene.

