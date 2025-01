«Sin sentido»: el pedido de Javier Milei a Patricia Bullrich sobre la custodia de Fabiola Yáñez

El presidente Javier Milei le pidió a Patricia Bullrich que eleve un informe a la Justicia luego de que se difundiera un video en el que se ve a Fabiola Yáñez con custodia. En ese sentido, el mandatario nacional calificó la situación como un «sin sentido» y señaló a la ex primera dama como alguien que no llevó «con austeridad la investidura».

De esa manera, a través de su cuenta de X, el economista libertario escribió: «Le pedí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que eleve un informe a la Justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente». Ante ello agregó: «Seguro que la Justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura».

Ante esto, la ministra de Seguridad no tardó en responderle a través de la red social: «Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia». La funcionaria nacional acompañó su respuesta del pedido que le hizo el Jefe de Estado.

Fabiola Yáñez pasó Año Nuevo con custodia en España

La solicitud del presidente Javier Milei a Patricia Bullrich viene aparejada de la reaparición pública de Fabiola Yáñez. Es que para la cena de Año Nuevo, se la vio a la ex primera dama cenando en España y con su custodia. Las imágenes pusieron sobre la mesa una controversia en torno a los gastos de su seguridad en el extranjero.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Estado argentino habría desembolsado cerca de 480 mil dólares desde diciembre de 2023 para garantizar su seguridad en España. Esto generó la indignación de muchas personas. Una de ellas fue la periodista Guadalupe Vázquez, conocida por sus posturas críticas hacia el manejo de recursos públicos.

Bajo ese marco, a través de sus redes sociales Vázquez escribió: «Es obsceno que esta señorita siga demandando dineros públicos en moneda extranjera para una protección en España que claramente no necesita». Al mismo tiempo, la periodista destacó las desigualdades que enfrentan muchas mujeres en Argentina: «Mientras muchas mujeres en el país piden ayuda y son ignoradas, acá tenemos un ejemplo de despilfarro inadmisible». Además, remarcó: «No hay justificación para que el Estado siga costeando un estilo de vida de lujo en el exterior».

