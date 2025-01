Inseguridad en Rafaela: La gente opina

Sin duda alguna que la inseguridad en Rafaela y la región fue uno de los grandes temas que afectó a los rafaelinos y a toda la región. Si bien las políticas son del gobierno provincial, las comunas y municipios pueden hacer y mucho para aliviar esto que es un verdadero flagelo que azota a todas las ciudades por igual, no solo a Raféala, tampoco solo a Santa Fe, es toda la Argentina la que padece los efectos dañinos de la inseguridad.

R24 salió a la calle a preguntarle a la gente cómo la está pasando, cómo se sienten afectados y que le pedirían al intendente para mejorar la seguridad de una ciudad que hasta no hace mucho tiempo supo ser un ejemplo y hoy integra la lista de ciudades inseguras de la provincia.

Siempre decimos y no nos vamos a cansar de sostenerlo, las políticas son de la provincia, pero si desde la Municipalidad no se ayuda y colabora, no se está comprometido, todo se hace mucho más difícil.