¿El dólar bajo presión? Los factores regionales y globales que alterarían el humor del blue

La volatilidad en el mercado cambiario continúa generando inquietudes entre los inversores y analistas financieros. Desde la sociedad de bolsa Grupo SBS advierten que diversos factores exógenos y locales están configurando un escenario desafiante, donde el comportamiento del real brasileño (BRL) y otros elementos internacionales juegan un papel crucial.

Según un informe del bróker, el deterioro del real brasileño sigue siendo un foco de atención en el ámbito regional. El par BRL/u$s ha mostrado un aumento acumulado del 3,5% en lo que va del mes (MTD) y del 24,8% en el año (YTD). Esta depreciación ha obligado al Banco Central de Brasil (BCB) a intervenir de manera significativa en el mercado cambiario, utilizando más de u$s 20.200 millones de sus reservas para estabilizar la moneda desde los niveles máximos de BRL/u$s6,29. Desde inicios de octubre, estas reservas han disminuido en más de u$s 40.200 millones.

Grupo SBS enfatiza que, a menos que se implementen cambios sustanciales en las cuentas fiscales de Brasil, la presión sobre el BRL probablemente continuará. Aunque las reservas del BCB son robustas, se observa una tendencia bajista que podría limitar su capacidad de intervención futura. En este contexto, las implicancias para la región y, específicamente, para el tipo de cambio contado con liquidación (CCL) en Argentina, son relevantes.

La situación en Brasil es uno de los principales factores que presionan al alza el CCL en Argentina, según Grupo SBS. Aunque en la última semana esta presión se moderó debido a una presunta intervención del gobierno argentino —evidenciada por los volúmenes negociados en bonos en dólares—, los riesgos aún persisten.

La depreciación del BRL tiene un efecto directo sobre el tipo de cambio real (TCR), dada la relación comercial estrecha entre ambos países. Además, el precio internacional de la soja, que sigue en niveles reales mínimos no vistos desde 2006 (ajustado por la inflación de Estados Unidos), también genera presión sobre el TCR y, por ende, sobre el dólar en Argentina.

Factores exógenos predominan sobre los domésticos

Grupo SBS atribuye mayormente la volatilidad reciente del CCL a factores exógenos. Entre estos, destacan la debilidad del BRL vinculada a la incertidumbre fiscal en Brasil, el dot plot de la Reserva Federal de Estados Unidos que refleja las expectativas de los funcionarios respecto a las tasas de interés y los precios de la soja en niveles históricamente bajos. En menor medida, también se menciona la demanda de dólares asociada a la dolarización de carteras tras importantes ganancias por carry trade.

El informe subraya que, a pesar de la turbulencia en el CCL, el gobierno argentino ha mostrado su disposición para intervenir en el mercado cambiario si fuese necesario. La anunciada Fase II de intervenciones permite un margen de hasta u$s 2000 millones, de los cuales aún queda espacio disponible. Esta capacidad está respaldada por las compras realizadas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) durante el segundo semestre del año.

El desempeño de los activos argentinos en un contexto global desfavorable para los mercados emergentes ha sido notable, pero los riesgos externos persisten. Grupo SBS identifica como factores principales a considerar el potencial flujo de capitales hacia Estados Unidos impulsado por las políticas del nuevo gobierno de Donald Trump, la debilidad continuada del BRL atribuida principalmente a los desequilibrios fiscales en Brasil, los precios bajos de la soja que afectan negativamente a las exportaciones argentinas y la posibilidad de escaladas en conflictos geopolíticos que podrían aumentar la aversión al riesgo a nivel global.

Grupo SBS concluye que, si bien la presión sobre el dólar está determinada por factores en gran medida externos, la situación fiscal y financiera de Argentina se mantiene ordenada. Variables como el Riesgo País han mostrado una mejora, lo que aporta cierta tranquilidad a los mercados.

Sin embargo, los inversores deben mantenerse atentos a la evolución de los riesgos exógenos, especialmente aquellos provenientes de Brasil y del contexto global. En este escenario, la capacidad de intervención del gobierno argentino podría ser clave para evitar desajustes mayores en el mercado cambiario. El monitoreo constante de las variables internacionales y locales será esencial para navegar este desafiante panorama.

Los desafíos de la política monetaria y cambiaria en 2025

La consultora económica Eco Go ha puesto la lupa sobre el reciente documento publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ofrece lineamientos preliminares para la política monetaria y cambiaria de 2025.

Según Eco Go, el objetivo principal del BCRA es mantener bajo control los agregados monetarios como parte de su estrategia para avanzar en la desinflación de la economía. Sin embargo, la consultora advierte que las dinámicas subyacentes revelan un escenario complejo con varias tensiones internas.

El ancla principal de la estrategia del BCRA, de acuerdo con el análisis de Eco Go, reside en un menor deslizamiento del tipo de cambio dentro del contexto del actual control cambiario. Sin embargo, esta política se enfrenta al aumento de la oferta de dinero en la economía, impulsada significativamente por la expansión del crédito.

A pesar de que la "base monetaria amplia" ha permanecido estable en términos nominales, la base monetaria ha crecido como resultado de la compra de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Este fenómeno, subraya Eco Go, está vinculado al otorgamiento de créditos en dólares fondeados por el blanqueo, en un marco donde la cuenta corriente cambiaria ha sido deficitaria desde junio.

Los costos de la intervención

La consultora destaca que el costo de estas políticas no ha sido menor. Por un lado, el BCRA ha perdido casi u$s 1.000 millones a causa de la esterilización de pesos mediante intervenciones en la brecha cambiaria. Por otro lado, el Tesoro ha adquirido divisas para cumplir con vencimientos de deuda externa, utilizando pesos depositados en el BCRA. Según Eco Go, de los $16 billones originalmente emitidos en Lecaps para desarmar pasivos remunerados, sólo quedan $6 billones. Además, aunque el programa permitió la compra de casi u$s 20.000 millones desde su inicio, las reservas netas del BCRA continúan siendo negativas, con un déficit de u$s 8.600 millones.

Para Eco Go, estos datos reflejan la complejidad de la coyuntura monetaria y cambiaria en Argentina. Aunque el BCRA busca consolidar la estabilidad cambiaria como herramienta para combatir la inflación, la expansión del crédito y los persistentes déficits externos imponen límites significativos a su efectividad. Según la consultora, el monitoreo cuidadoso de estas dinámicas será crucial para evaluar los avances de esta estrategia en los meses venideros.

Tanto Grupo SBS como Eco Go coinciden en que el contexto económico presenta numerosos desafíos para la estabilidad cambiaria y monetaria en Argentina. Mientras Grupo SBS subraya la relevancia de los factores externos como la debilidad del BRL y los precios de la soja, Eco Go pone el foco en los costos asociados a la política monetaria y las reservas negativas del BCRA.

Ambos destacaron que, si bien la situación fiscal y financiera de Argentina ha mostrado ciertos avances, los riesgos exógenos y las tensiones internas continúan siendo un obstáculo significativo. En este escenario, la capacidad de intervención del gobierno argentino y la implementación de políticas coherentes serán clave para evitar desajustes mayores en el mercado cambiario y monetario. El monitoreo constante de las variables internacionales y locales será esencial para enfrentar este desafiante panorama.

* Para www.iprofesional.com