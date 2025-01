Juan Grabois exigió la renuncia de Victoria Villarruel y Lilia Lemoine lo apoyó: «No me obligues a darte like»

Juan Grabois apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de que esta se quejara de su sueldo, calificándolo como «dos chirolas». En un posteo en la red social X, el dirigente social le pidió directamente que renuncie a su cargo y lanzó duras críticas, lo que generó un inusual apoyo de la diputada libertaria Lilia Lemoine, conocida por sus enfrentamientos con Grabois.

«Dejá de llorar y renunciá Videlina! No te quiere nadie», comenzó Grabois en su mensaje. En un tono sarcástico, añadió: «Algo vas a conseguir en el sector privado, y capaz que pagan tres chirolas: modelo de una fábrica de botas, abogada de genocidas». No conforme, remató con una irónica propuesta: «Aprovechá que por ahora hay mercado para la apología del terrorismo de estado. Hasta podrías hacer algo útil como panelista de los chimentos que escuchaste antes que te echen de la secta terraplanista de Javier Milei«.

El comentario de Grabois no solo encendió la polémica, sino que también fue respaldado por Lilia Lemoine, quien sorprendió al apoyar las palabras del dirigente social pese a sus históricas diferencias. «No me obligues a darte like, lpmqtrmp!», escribió la diputada libertaria, sumando leña al fuego en el tenso cruce.

El origen de esta controversia se remonta a una publicación de Villarruel, quien, en medio del debate por el aumento de las dietas de los senadores que finalmente fue congelado hasta marzo, expresó su malestar por el sueldo que percibe como vicepresidenta. «Si de mí dependiera, lo tendrían congelado por todo el año. Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice», afirmó en una interacción con sus seguidores en redes sociales.

Milei también liquidó a Villarruel

La respuesta del presidente Javier Milei no se hizo esperar y se mostró visiblemente molesto con las declaraciones de Villarruel. «Es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y del esfuerzo que hicieron, pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos», expresó en una entrevista con Radio Mitre.

Además, Milei subrayó: «En el Senado son sueldos en torno a los 10 millones de pesos. Es gente que está desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive, de la alta política». Estas palabras evidenciaron el malestar interno dentro del espacio libertario.

El cruce entre Grabois, Villarruel y Lemoine se da en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos sobre los salarios de los funcionarios públicos, un tema que sigue siendo foco de debate en la sociedad argentina.

Con información de www.elintransigente.com