Luego de que Patricia Bullrich denunciara que se «escapó» de la custodia, Fabiola Yáñez renunció a la escolta en Madrid

La ex primera dama Fabiola Yáñez renunció a la custodia oficial que tenía asignada en Madrid tras una serie de polémicas por el uso de recursos públicos para fines personales. La decisión fue comunicada a través de su abogada, Mariana Gallego, en medio de fuertes críticas por parte del gobierno de Javier Milei, que había solicitado a la Justicia la eliminación de este privilegio.

El gobierno de Milei no tardó en señalar lo que consideró un mal uso de la custodia asignada a Yáñez, quien reside en Madrid desde hace más de un año. Según el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, la ex primera dama utilizaba este recurso oficial para actividades privadas, lejos de las razones justificadas para otorgar protección oficial.

El episodio más reciente ocurrió en la noche de Año Nuevo, cuando Yáñez supuestamente «se escapó» de la custodia para cenar en el exclusivo restaurante La Única de Madrid, donde el costo del cubierto rondaba los 250 euros por persona.

«La señora Yáñez había dicho que no iba a salir y, sin embargo, se escabulló. La custodia se enteró por una foto en Instagram de que estaba en un lugar», denunció Bullrich. «La llamaron innumerables veces y no respondió. Luego atendió y les dijo: ‘Si quieren, me vienen a buscar’. Directamente se escapó de la custodia», agregó la ministra, describiendo una situación que calificó como un ejemplo del abuso de recursos públicos. Y ante el cual el Gobierno nacional no se quedaría sin responder.

El gobierno de Milei: medidas contra los privilegios

La reacción del gobierno no se limitó a la denuncia pública. El presidente instruyó a Bullrich para que elevara un informe a la Justicia detallando el «sinsentido» de mantener una custodia en el extranjero para la ex primera dama. «Es inaceptable que recursos de la Administración pública se destinen al capricho personal de una ciudadana privada, mucho más cuando se trata de alguien que vive fuera del país», expresó Milei en sus redes sociales.

La ministra Bullrich, por su parte, resaltó que este caso simboliza la necesidad de revisar y eliminar privilegios innecesarios. «Estamos trabajando para garantizar que estos recursos sean utilizados de manera eficiente y para los fines que realmente lo ameriten», sostuvo la funcionaria, reforzando la postura de austeridad del gobierno.

La renuncia de Yáñez: ¿voluntad propia o presión política?

Ante la presión creciente, Yáñez presentó su renuncia a la custodia, aunque en su comunicado intentó justificarse señalando que nunca solicitó este beneficio. Además, de que este se le impuso durante su rol como primera dama. «No debe implicar un perjuicio para la Administración pública nacional», afirmó su abogada, quien además destacó que Yáñez continuará su vida normal en España sin escoltas oficiales.

Sin embargo, esta explicación llega tras semanas de críticas por el evidente uso de la custodia para actividades personales, un hecho que alimentó el descontento social y político.

El caso de Yáñez no solo refleja un posible abuso de recursos públicos, sino que también pone en evidencia cómo el kirchnerismo gestionó privilegios incluso cuando sus beneficiarios ya no ejercían funciones oficiales.

