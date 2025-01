Maxi Pullaro no jugó en Alemania comunista pero equipo que gana no se toca

Maxi Pullaro nació en Hughes, igual que Ignacio Scocco, a 170 Km. de Rosario y 314 Km. de Santa Fe de la Vera Cruz. Entonces, el hoy gobernador tendría que haber sido simpatizante de Newell's Old Boys -donde Scocco fue héroe- o de Rosario Central, pero se hizo hincha de Boca Juniors. Esa pertenencia establece un mínimo común denominador entre Pullaro y Mauricio Macri / Juan Román Riquelme / 'Rafa' Di Zeo y también Javier Milei. Quizás por eso, aclaran sus biógrafos, le simpatiza el boxeo. En cualquier caso, se supone que él conoce el adagio "Equipo que gana no se toca".

En el texto 'Universal history of football', de Frederick Malk (2012) hay una anécdota muy interesante al respecto.

Eran tiempos de Guerra Fría, y en Alemania Comunista se intentaba utilizar futbolistas para infiltrarse como espías en la otra Alemania. Había equipos del Ejército, de la Policía y de otras instituciones del Estado: era posible utilizar esos jugadores.

Pero en la década del '50, varios equipos de la DDR-Oberliga sufrieron el éxodo de sus estrellas hacia países capitalistas y esto afectaba la recolección de información de la Stasi, la policía secreta.

Los dirigentes del fútbol informaron al Partido Comunista que no era su culpa. Que revisaran el protocolo.

Walter Ulbricht, secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED), decidió que el equipo que fuera campéon de la DDR-Oberliga recibiría un premio intangible: ninguno de sus jugadores sería incorporado al servicio de espionaje ni incluido en las fuerzas militares.

Este beneficio, creía Ulbricht, desalentaría la fuga de jugadores. Es el origen de la frase "Equipo que gana no se toca". Equipo que ganaba quedaba blindado.

En 1955, fue campeón el Wismudt Karl-Marx Stadt, y también dio la vuelta olímpica en 1956 y en 1957.

Entonces, para hacer más competitiva la liga, se decidió que el equipo subcampeón también recibiría igual beneficio.

En 1957 el subcampeón fue ASK Vorwärts Berlin, que fue campeón en 1958, subcampeón en 1959 (otra vez ganó Karl-Marx), campeón en 1960 y 1962.

Y la historia trascendió al comunismo: 'equipo que gana no se toca' es un mantra para sostener las formaciones titulares que logran un triunfo.

Todos iguales, algunos más iguales

Ahora, vayamos al texto de Raúl Acosta, simpatizante de Colón de Santa Fe pese a su residencia en Rosario, y bastante más futbolero que Pullaro, acerca de qué esta sucediendo en la Provincia de Santa Fe:

Está próximo el cierre de las listas para la Reforma de la Constitución provincial. Todos podremos participar. El voto, como corresponde, será obligatorio.

Las listas que se ofertan para el voto popular tienen varias características especiales.

Desde la fórmula “duetos o binomios de género”, esto es, uno de cada padrón respetando la alternancia y fallando, en la Justicia Electoral, según corresponda y recordemos: así sobre el 2023 un diputado, primero del listado, no entró y su compañerita de lista si, porque sumaban a un colectivo y correspondía mujer.

Agreguemos la particularidad que, para la Reforma de la Constitución, se respeta la territorialidad con el esquema que otorga al senado la misma representación departamental, sin importar el número de habitantes: uno, uno solo para representar el Departamento Rosario y uno solo el Departamento 9 de julio.

Esa protección que presta, que sostiene, a la que obliga la bicameralidad, al uso de los votos en provincia y nación para las senadurías es difícil, muy difícil de explicar a los cronistas porteños que preguntan porque razón en una Reforma de la Constitución Provincial también se preserva el territorio con 19 constituyentes que son, a todas luces, diferenciados por sus electores como si, esa es la duda razonable, como si existiese la sospecha que habría desequilibrios si una simple pluralidad de sufragios resolviese el lugar de los 69, ni uno mas. Ni uno menos.

Es cuanto menos particular el peso específico de los votos departamentales en una reforma que aplica a todos. Parecería a medida de la existencia de los gobiernos y como defensa del avasallamiento de las mayorías que conformarán los votos que se buscan en el Gran Rosario y el Gran Santa Fe o mejor: Región Rosario versus Región Santa Fe. Esa también será una observación a comprobar cuando el 10 de febrero las listas estén oficializadas…

Javier, Javier, qué grande sos…

Los cronistas porteños preguntan sobre tal particularidad porque ésta será la primera lista del año aquí, sobre febrero, en la que “Los Milei Brothers” participarán por delegación, claro está, pero en el mismo momento que las otras coaliciones lo hacen y se insiste: no sucedió en el 2023 porque así lo ejecutó el Sistema Electoral Nacional…

Esta vez el Gobierno Nacional, la Nación de los Milei, entienden todos que participará.

¿Lo hará con representantes territoriales, que deberían ser 19 y los directamente populares, que sumarían 50…?

Pertenezco a los que tienen curiosidad por saber quienes serán los representantes (al menos 69, por lo menos 19 distritales y diferentes) y no sólo por sus nombres; también porque será una encuesta inapelable, compartiendo, enfrentando, acompañando a las fuerzas locales.

Demasiados gerundios, muchísimos verbos en tránsito. Ejemplo. Socialistas versus Libertarios. Unos son pocos y hacen mucho barullo (enojan a Casa Rosada, según aseguran). Los otros no tienen número y no se sabe a qué porcentaje llegarán, son los que espantan a la coalición Gobernante en Santa Fe…¡que incluye a esos socialistas!

¿Cuantos Diputados Constituyentes tendrá Milei…? Si se piensa en Milei Brothers y el 2023 con sus votos a Presidente un porcentaje altísimo. Hum. Dudas.

CON INFORMACION DE URGENTE24.