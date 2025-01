El llamado entre Milei y Macri y un emisario de Caputo: los débiles gestos en medio de la tensión entre LLA y el PRO

No alcanzó. El mensaje personalizado y caluroso que Javier Milei y Mauricio Macri cruzaron vía WhatsApp para las fiestas no alteró por ahora el curso de las negociaciones entre las cúpulas de La Libertad Avanza y el PRO, truncas desde que ambos espacios entraron en tensión hacia el cierre del año. Además, los encuentros entre el presidente y su antecesor se suspendieron en paralelo a la decisión del Gobierno de avanzar sobre la capital y las críticas del macrismo a algunos puntos de la gestión libertaria.

Una de ellas es la licitación de la hidrovía del Río Paraná -una vía clave para el comercio exterior de la Argentina-, que quedó en estas horas de manera oficial bajo el control de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, un ente autárquico del Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo que, de todos modos, es supervisado, como la anterior estructura, por otro Caputo, Santiago, el consultor estrella de la Casa Rosada que el ex presidente divisó desde el inicio de la gestión de Milei como el asesor más poderoso del Ejecutivo, y que tiene entre ceja y ceja.

“La situación sigue siendo la misma que en fin de año, no cambió nada”, remarcó ayer por la tarde un colaborador de Macri.

A Caputo lo tiene sin cuidado. Es más: por momentos se divierte. Mantiene, mientras tanto, fluidos contactos con parte de la dirigencia del PRO. Por ejemplo, Cristian Ritondo y Diego Santilli. “A veces, Santiago no lo entiende a Mauricio”, deslizó una fuente macrista.

Fuentes del PRO explicaron que, antes de la noche de Navidad, con Macri ya instalado en su casa de Cumelén, en Villa La Angostura, el consultor le envió un mensaje a través de un intermediario que no se dedica a la política, pero que tiene un buen vínculo con ambos. Según las fuentes, le trasladó el ofrecimiento para concretar una reunión. El jefe del PRO aceptó, según le confió a sus amigos, pero hasta estos días aún no se había consumado.

Se había especulado con un posible encuentro en el country patagónico en el que descansa el ex mandatario porque el consultor principal del Ejecutivo ya lo frecuentó en alguna oportunidad, siempre hospedado en la propiedad familiar de su amiga María Ibarzabal Murphy, su consejera legal. Este verano, de todos modos, Caputo aún no había viajado a Villa La Angostura a diferencia del otro Caputo, “Toto”, con el que Macri sí coincidió a orillas del lago Nahuel Huapi.

En las últimas horas, a través de trascendidos en los medios y de posteos en redes sociales, la relación entre el ex mandatario y el consultor del presidente volvió otra vez a tensarse. Ahora, por cuestiones vinculadas a la gestión de Cambiemos en la AFIP.

Milei y Macri habían cenado casi media docena de veces después de mediados del año pasado en Olivos, y las negociaciones entre LLA y el PRO parecían dirigirse a buen puerto hasta que el ex presidente entendió que cualquier conversación con el jefe de Estado se perdía después en los otros dos vértices del “triángulo de hierro” que domina la toma de decisiones de la administración libertaria. Es decir, Karina Milei y Caputo. Los poquísimos encuentros privados entre el jefe del PRO y el discípulo de Jaime Durán Barba no tuvieron el resultado que Macri hubiese esperado.

La sesión fallida por Ficha Limpia fue, tal vez, la gota que rebasó el vaso. Pero antes de que el gobierno decidiera no acompañar al PRO en ese proyecto, ya habían existido muchísimas demostraciones por parte del Ejecutivo que exhibieron la desconfianza hacia ese sector. Y viceversa. Después de ficha limpia, la situación se agravó. A tal punto que, a través de las redes, “Las Fuerzas del Cielo” -la acusación se lanzó desde la cuenta de X de esa agrupación apadrinada por Caputo- consignaron: “Mauricio, por décima vez, no te vamos a dar la hidrovía”.

Infobae le consultó a fuentes cercanas al ex presidente si en algún momento había podido hablar de la hidrovía con Milei: no especificaron en la respuesta, pero resaltaron que las mayores críticas del macrismo al tema se intensificaron después de que dejaran de juntarse a comer en Olivos. También, en simultáneo al avance de LLA sobre la Ciudad y la administración de Jorge Macri.

Es más: altas fuentes del PRO reconocieron a este medio que cuando Ritondo le llevó a Santiago Caputo una serie de recomendaciones con lugares en los que el gobierno debía tener en cuenta a ese sector, uno de ellos era justamente el área vinculada al proceso de licitación de la hidrovía que está en marcha.

Lo llamativo es que, en ese sillón, fue designado el abogado Iñaki Arreseygor, un funcionario técnico con experiencia en proceso licitatorios bien conocido por el mundillo del PRO: trabajó tanto en el gobierno porteño en la época de Macri como en el bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, pero llegó a ese puesto de la mano de Santiago Caputo, al que conoce desde hace muchísimos años. “Licitó cada obra del gobierno de Vidal, le rompe las pelotas que ahora le desconfíen”, explicó un amigo del funcionario, que llegó a ese lugar de la mano del consultor estrella del Ejecutivo.

En efecto, el ex presidente sigue muy de cerca el proceso, en parte a través de las noticias que le acerca Guillermo Dietrich, su ex ministro de Transporte. En la cúpula del PRO sospechan de intereses cruzados, y de la supuesta incidencia de un puñado de empresarios. Dos, en particular. En el gobierno nunca cayeron bien esas sospechas. Pero peor recibieron el evento que tuvo lugar en Santa Fe, meses atrás, enfocado en el tema: “Armaron un show”. Se había planeado muchísimo antes de que el macrismo pusieron el ojo en la licitación. Pero el ex mandatario pidió darle máxima publicidad.

El proceso en torno a la hidrovía del Río Paraná tiene fecha de apertura de sobres el próximo 12 de febrero. Unas tres presentaciones de recursos administrativos impropios por parte de las empresas Rohde Nielsen, de Dinamarca; de la belga DEME Group, la compañía de dragado más grande del mundo, que pidió mayores plazos y presentó además una cautelar, y una tercera por parte de la holandesa Van Oord. En el gobierno llamó la atención que Boskalis, también de los Países Bajos, que fueron muy vehementes en las primeras consideraciones, no se haya presentado también con un recurso.

“La idea es que sea un proceso donde al menos lleguen dos empresas a competir por precio”, aseguraron fuentes al tanto de la licitación. La operación actual está en manos de la compañía belga Jan de Nul y de la argentina Emepa.

Durante todo el proceso, Arreseygor no tuvo contacto con ningún dirigente de la cúpula del PRO, a pesar de su paso por esa gestión. Sí hubo reuniones, por caso, con el equipo del gobernador Rogelio Frigerio, que introdujo algunas modificaciones al pliego licitatorio.

Las críticas de la cúpula macrista a este rubro es, sin embargo, solo un punto más de los reproches cruzados, en la previa de las negociaciones por la campaña electoral que, por ahora, no tuvieron buenos resultados.

En el PRO están muy preocupados. Son conscientes de que el electorado más afín ya se corrió, en su mayoría, hacia La Libertad Avanza. La opción de presentar listas propias en todos los distritos no entusiasma demasiado puertas adentro. “Entonces que vaya Mauricio y ponga el cuerpo”, dijo ayer por la tarde un dirigente muy importante de ese espacio. El jueves podría haber una reunión de la mesa ejecutiva.

Ayer, en medio de una batería de reposteos desde sus redes, Milei replicó a una cuenta de X que publicó “Macri tuvo como ministro a Lino Barañao que fue ministro de Cristina, a Prat Gay que fue presidente del BCRA con Néstor, a Lousteau embajador en USA, llevó a Massa de paseo a Davos y a Pichetto en la fórmula como vice: ninguno de los que hoy acusan a Milei de K se quejó, harto”. En simultáneo, desde usinas oficiales dejaron trascender una supuesta connivencia entre la ex AFIP macrista y empresarios y ex dirigentes K.

