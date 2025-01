Intrascendente "rosca" política de la casta

Comienza un año electoral y comienzan las reuniones de los políticos que solo le sirven a ellos para sellar acuerdos que en última instancia les da mayores herramientas para seguir atornillados al poder. Una reunión absolutamente intrascendente en "horario de trabajo". Todos los que concurrieron ayer son casta pura, hace años que cobran suculentos sueldos del Estado y quieren ir por más, son los que quedaron a contramano de la Argentina nueva que quiere la gente, de lo que se votó el 2023 en oportunidad de darle mayoritariamente y abrumadoramente confianza a Javier Milei. Mientras toda la sociedad hace un esfuerzo terrible para que Argentina salga adelante, estos mercaderes de la política, los que están por lo que cobran y en algunos casos "curran", se reúnen para hacer sus roscas que a ellos solo les sirve.

PARTE DE PRENSA

El intendente Leonardo Viotti recibió en su despacho a la diputada nacional por el PRO, Germana Figueroa, quien estuvo de visita en la ciudad en el marco de su recorrida por la provincia de Santa Fe.

Estuvieron acompañando al mandatario local la secretaria de Educación, Norma Becchio; la subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Silvina Imperiale; y la presidenta del Consejo de Administración del SAMCo, Carina Visintini.



“Vinimos a visitar y a charlar con el intendente Leonardo Vioti, que nos cuente un poco cómo fue este primer año de gestión, con este nuevo equipo después de tantos años de otro color político”, explicó Visintini.



A su turno, Figueroa dijo que “queríamos saber cómo estaban en la ciudad. Entendemos que no ha sido un año fácil. Un año que termina con baja de inflación por un lado, pero económicamente ha sido un desafío para las empresas y lo sigue siendo”.



“Como diputada nacional me gusta cuando puedo acercarme a las localidades. Ha sido un año legislativo muy intenso así que no había podido recorrer tanto pero me gusta recorrer Santa Fe para poder representar mejor los intereses de la gente”, agregó.



También detalló: “Tenemos visitas al Centro Comercial y a otros lugares como para empaparnos bien y hablar un poco de lo que viene. Tenemos varios desafíos legislativos, y era importante conocer cómo está todo en una ciudad tan linda y tan pujante que tiene mucho para dar”, cerró Figueroa.