Proponen cambiar botones de pánico por tobilleras electrónicas en Santa Fe

El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, confirmó que la provincia propondrá un cambio en el protocolo para abordar los casos de violencia de género. Según detalló ante la consulta de El Litoral, la intención es invertir la carga que hoy recae sobre la víctima, y fijar la atención en el presunto agresor.

Así, la decisión es reemplazar los botones antipánico o aplicaciones telefónicas, por una tobillera que deberá portar el violento.

"Hasta ahora – dijo el ministro de Seguridad-, mayormente las denuncias en los Tribunales de Familia por un hecho de violencia familiar implica un procedimiento a través del cual se le da (si hay cupo) a la víctima que casi siempre es mujer, un botón o ahora se está pensando en una app", explicó.

"Invertir el escenario"

"Se le dice que si el agresor se acerca, presione el botón y la verdad es que cuando llega el violento, lo primero que hace es arrebatarle la botonera o el teléfono celular para que no pueda llamar a nadie", agregó.

En ese sentido, Cococcioni manifestó: "Entonces, pensamos en hacerlo al revés e invertir el escenario, para que no sea la persona que sufre violencia de género quien deba reaccionar, sino que sea el presunto agresor quien tenga la carga tecnológica".

"Para ser simples - explicó-; en lugar de que esté la mujer con el botón en la mano mirando hacia todos los costados a ver si viene el golpeador, el presunto agresor va a tener que portar una tobillera", siguió.

"Va a tener una perimetral que debería ser de no menos de 700 u 800 metros, y si la transgrede, automáticamente se activa un protocolo que puede implicar el envío de un móvil policial y la aprehensión y puesta a disposición de la justicia y después se le avisa a la víctima", señaló.

Tranquilidad

Para el funcionario, este cambio de procedimiento busca "llevarle la tranquilidad a la víctima de que el Estado la va a estar cuidando y no debe cuidarse ella sola y andar con el botón para todos lados".

Coccocioni dijo que este mecanismo será propuesto por la provincia pero aclaró que "la resolución será judicial y de acuerdo con cada caso". "Lo que vamos a hacer es, como provincia, poner a disposición de los jueces esta herramienta".

"Habrá dos dispositivos; uno que será dual para casos de violencia intrafamiliar donde la persona protegida tiene un dispositivo que marca la distancia, en tanto que la persona con la medida de restricción tiene la tobillera. Y otros que son dispositivos domiciliarios sólo con tobillera, para los casos penales que tengan detención domiciliaria como alternativa a la prisión preventiva", detalló.

Según mencionó, a lo largo del año "y de manera escalonada, irá llegando un combo de ambos dispositivos" a la provincia y se comenzará con una suerte de prueba piloto. "Seguramente va a haber no menos de 200 ó 300 dispositivos en toda la provincia", adelantó.

Consultado sobre el número de casos que demandan en la actualidad el uso de botón de pánico, el ministro dijo que "hasta aquí no hay mucha demanda pero porque no hay recursos". "Cuando se pone el recurso, empieza a aparecer la demanda. Cuando aparezca esto, los jueces se van a animar a usarlo", concluyó.

